Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su divorcio, la cantante colombiana ha compuesto temas como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘El jefe’ y su mundialmente conocida Sesión con Bizarap, que en menos de 48 horas logró obtener más de 67 millones de visualizaciones y se ubicó en el puesto número uno de tendencias de música en Google.

Le recomendamos: “Están advertidos”: Marilyn Patiño se defiende de amenazas y extorsiones

Debido a las temáticas de sus canciones y el pasado de la cantante, la mayoría considera que sus temas están cargados con referencias e indirectas para Piqué y permiten comprender muchos de los hechos que llevaron a la ruptura de la pareja. A lo largo de este año, la barranquillera se ha mostrado mucho más abierta a hablar sobre estos temas a los medios.

La pregunta más comprometida de @Joaquinarte a @3gerardpique : “¿Por qué no conocemos tu versión todavía? 🤔 La respuesta el jueves ➡️ https://t.co/TNa7DgJDrn #JoaquínElNovato — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 6, 2023

Sin embargo, últimamente Gerard Piqué se ha mostrado más abierto a lo que respecta a la separación. Hace unos días, el exfutbolista atendió al programa español J’oaquín, el novato’, acompañado de su socio Ibai Llanos. En este se dedicaron a hablar especialmente sobre la Kings League y sus metas a futuro con este proyecto.

¿Qué dijo Piqué sobre su divorcio con Shakira?

A pesar de que la entrevista se transmitió en su totalidad únicamente en España el pasado 2 de noviembre, algunas de las partes de la conversación que se mostraron en las redes sociales y causaron controversia.

(Le puede interesar: Alejandra Borrero habló de las dificultades que atravesó por su orientación sexual)

Especialmente un fragmento en el cual el exjugador Joaquín Sánchez, quien es el presentador del programa, le dice a Piqué: “Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”. A lo que respondió: “No creo que sea necesario ¿Algún día lo contaré? No creo. No vale la pena.”

Entrevista de Piqué con RAC1

Gerard Piqué pasó por el programa El Món con Jordi Basté del medio catalán RAC1 para hablar del nuevo formato de la Kings League, pero también de cómo ve al actual Barcelona con Xavi como entrenador, el caso Negreira y, por supuesto, de su separación con Shakira.

El ex jugador del Barça aseguró que no hace caso de lo que publica la prensa sobre él: “Si hubiera dado importancia a lo que dicen ahora de mí me encerrarían en un apartamento o me habría tirado desde el sexto piso”, dijo a RAC1.

(Lea: Matt Damon quiere salvar a una iglesia histórica de Nueva York de la demolición)

“La única manera de salir vivos de todo esto es ignorarlo. No puedo salir todos los días a negar cosas que no son reales. No quiero hablar de eso y no hablaré de todo lo que ha pasado. La gente no sabe ni el 10 por ciento de lo que pasó”, agregó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.