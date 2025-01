En redes sociales la terapeuta y presentadora Flavia Dos Santos expuso la difícil situación que atraviesa luego de enterarse que criminales entraron a su casa en Bogotá y le robaron varios objetos.

“Acabamos de aterrizar, aún no estamos en mi casa, pero ya tuve la gran noticia por la señora que trabaja conmigo que entraron a mi apartamento y me robaron todo”, relató en una historia que publicó en Instagram.

(Vea también: ‘Flaco’ Solórzano dice que su novia (27 años menor que él) participará en Miss Universo)

En entrevista con RCN Radio, la terapeuta dio más detalles acerca de lo ocurrido y reveló que los delincuentes se pasearon por su casa, hurgando en cada rincón para encontrar que se podían llevar.

“ Encuentro que entraron en mi apartamento, cerraron la puerta, además salieron por la puerta , o sea, cámaras de seguridad no estaban funcionando , apagadas durante dos días, fue eso que la Policía averiguó, y se llevaron objetos más que de valor, se llevaron objetos de historia personal en mi propia casa”, expresó al medio citado.

La Policía se encuentra investigando para determinar qué fue lo que sucedió y por qué razón las cámaras de seguridad del edificio no estaban en funcionamiento. Por el momento no se ha estimado de cuánto fue la pérdida económica.

Dos Santos destacó que entre los objetos robados se llevaron dos botellas de whisky: “La fiesta de Navidad fue completa para los ladrones”, dijo.

(Lea también: “Dios hará milagro”: a hijo de Diomedes Díaz le hicieron operación y su mamá dio detalles)

“Es una mie… pensar que vivimos en un país donde pagamos nuestros impuestos, donde queremos construir un país chévere, donde personas como yo amamos este país, pero no tenemos garantías de nada. ¿Qué nos ofrece hoy día Colombia? Inseguridad. ¿Qué pasa? Qué pasa que durante 19 años yo vivía acá, nunca me había pasado eso, nunca me había sentido insegura”, concluyó.