La salud de Miguel Ángel Díaz, hijo Diomedes Díaz y Yolanda Rincón, sigue preocupando a sus familiares y a los seguidores del fallecido artista de música vallenata, quienes se han unido en oración para orar por su recuperación tras una nueva intubación por peritonitis.

El joven cumplió tres meses hospitalizado en una clínica de la ciudad de Bogotá, desde octubre de 2024, por una falla renal crónica diagnosticada a sus 22 años de edad, recibiendo tratamiento de diálisis y un trasplante de riñón donado por su madre. Sin embargo, rechazó el órgano años después.

En entrevista con EL PILÓN, Yolanda Rincón describió los duros momentos que han tenido que enfrentar durante los últimos meses por la enfermedad de su hijo, los procedimientos a los que ha sido sometido y las crisis que han deteriorado su salud. Sin embargo, es una mujer creyente y guarda la esperanza de que Miguel Ángel se recupere y regrese de nuevo a su hogar.

“Ayer (miércoles) fue un día caótico porque estábamos esperando en sala de cirugía para hacerle la intervención del retiro del catéter peritoneal, pero otra vez me tocó pasar a autorizar con el anestesiólogo y cirujanos, pues ellos no me garantizaban que la cirugía fuera exitosa porque mi hijo tiene su corazón muy débil por los paros que sufrió. El corazón solo le trabaja en un 25 % y me decían que por todo lo que ha tenido que pasar eso es muy grave y era riesgoso”, dijo Rincón.