La salud de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz con Yolanda Rincón, es crítica. La tarde de este miércoles 8 de enero se conoció que el joven fue ingresado nuevamente a la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá, donde se encuentra hospitalizado desde hace tres meses, esta vez, tras presentar una peritonitis.

(Le puede interesar: “Ofrezco mi corazón”: conmovedor mensaje de mamá de hijo de Diomedes que sufrió amputación)

Así lo informó su madre a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde periódicamente comparte la evolución sobre el estado de salud de su hijo y los reportes de los médicos.

Añadió que esta infección atacó todos los órganos de su hijo, por lo que tuvo que ser intubado de nuevo el pasado lunes 6 de enero. Rincón señaló que su Miguel Ángel Díaz estaba consciente y que aceptó ser enviado nuevamente a UCI. Sin embargo, le pidió al cuerpo médico que “lo protegieran y que lo volvieran a despertar”.

“La médica intensivista me dijo que estuviéramos preparados porque ‘Migue’ podría fallecer en cualquier momento, que estaba muy malito, pero como eso me lo han dicho varias veces en la unidad, me puse a orar, a hablar con Dios y me quedé en silencio esperando la voluntad de Dios. Sentí mucho miedo, no lo puedo negar, pero el Señor me dio paz y fortaleza. Hasta el momento seguimos en UCI y aunque Migue sigue en estado crítico, hoy está mucho mejor y con sus signos vitales estables. Dios está obrando en la vida de mi hijo”, contó.