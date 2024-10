En una reveladora entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez, Flavia Dos Santos, aseguró que tuvo una infancia reprimida en su casa, y que su madre trató de inculcarle cortar cualquier sentimiento de libertad con su cuerpo. Por eso tardó en explorar sus gustos. Sin embargó se puso una fecha límite, los quince años.

(Lea también: Flavia Dos Santos no aguantó: rompió en llanto y conmovió a Marcelo Cezán en ‘Bravíssimo’)

También señaló que al irse a estudiar fuera de su país vivió la libertad que no había podido tener y ahí se atrevió a explorar también con otras mujeres. Y hasta lanzó algunas premisas que causaron polémica.

“Una época en Londres tuve una experiencia con una mujer, pero no es lo mío. Parece muy lindo en el plano de la fantasía. El beso femenino es muy sensual. Pero no quiere decir que en el futuro no. Todos estamos abiertos. Todos venimos al mundo bisexuales, somos bisexuales por naturaleza. Lo que hacemos es por cuenta de la cultura tú vas aprendiendo a reprimir uno de los lados. Tanto así que eso se manifiesta en las fantasías, en la homofobia. O de dónde crees tú que viene la homofobia. La homofobia viene de porque yo me emociono y tengo que rechazar porque yo estoy reprimiendo esto desde siempre”, dijo en la entrevista.