Yina Calderón protagonizó un momento de tensión en ‘Hablando claro’, magacín de Flavia dos Santos en Canal RCN, cuando abandonó el set en medio de una fuerte discusión que tuvo como invitada.

Este es el momento en el que la huilense reaccionó con molestia después de una confrontación que tuvo durante el magacín con un sacerdote que la cuestionó por sus hábitos con el licor, al minuto 22:44 del capítulo.

El nuevo formato llevó a un cruce de Calderón con un religioso, que la cuestionó por la manera en la que consume licor como razón por la que tiene episodios en los que afirma que se le sube un muerto mientras duerme.

El espacio televisivo, que antes había recibido a otro controversial invitado, tuvo al lado de la empresaria a su hermana Leonela, quien tuvo un papel clave en medio de la revelación que hizo la creadora de contenido.

Lee También

La mujer que se catapultó en ‘Protagonistas de nuestra tele’ acudió a su cuenta personal de Instagram para referirse a la situación que vivió en el nuevo formato de la televisión colombiana.

En un video que grabó al lado de su hermana, que la acompañó en ‘Hablando claro’, la señaló como la responsable de su presencia y posterior respuesta frente a las cámaras del Canal RCN.

“Esta me engañó. Quiero decirles que esta me dijo que era una entrevista normal, cuando me llevó por allá a que me hicieran un exorcismo”, indicó, en una revelación en la que aseveró que no conocía el estilo del magacín.