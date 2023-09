El espacio televisivo conducido por la sexóloga brasileña sigue dando de qué hablar y este miércoles 13 de septiembre no fue la excepción, pues la invitada principal fue Yina Calderón, quien terminó protagonizando una tensa discusión.

(Vea también: Filtran cuánto les pagan a invitados al programa de Flavia dos Santos tipo ‘Caso cerrado’)

La DJ fue en compañía de su hermana Leonela, quien al parecer le pidió asistir para exponer y buscar ayuda en el caso del fantasma que la ha atormentado durante varios años.

“Necesito que me ayuden con ella para que no vuelva a sentir nada. Para mi es muy duro lidiar con eso de que se le sube el muerto, me toca aguantar todo. Lo que más me da miedo es que ella, pensando que está en un sueño, se tire por el balcón”, aseguró la hermana de la también empresaria de fajas.