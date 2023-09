Flavia dos Santos recibió este lunes a Karen Rodríguez para hablar de la situación con su expareja, quien se ha hecho viral en las redes sociales por tener una novia de trapo.

La mujer contó en el programa ‘Hablando claro’, del Canal RCN, que piensa interponer acciones legales contra Cristian Montenegro por usar sus fotos y su nombre en las redes sociales, como parte del contenido que él sube junto a su familia de trapo.

De hecho, Karen, con los ojos aguados, comentó que está cansada del escarnio público, al argumentar que su expareja sola la culpa de la ruptura hace unos años.

Fue en este espacio que la joven recordó la relación con Montenegro y, de pasó, cómo se dio cuenta de las manías que él tiene con los muñecos de trapo.

“Nos conocimos en una capacitación de trabajo, salí con él un año. En 2021 o 2022 fui a la casa de él y sorpresa, vi un muñeco, me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”, dijo.