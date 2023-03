El año pasado se viralizó la historia de este bogotano de 27 años, que cansado de no conseguir una pareja, tomó la decisión de comenzar una relación con una muñeca de trapo que llamó Natalia. Según explicó, la creó porque sentía que “no se podía quedar solo”.

Aunque su plan era casarse son Natalia, en septiembre de 2022 él dijo que había encontrado el amor en el extranjero. Se trataba de Abigail, una mujerque conoció por TikTok.

Algo salió mal y en febrero de este año Cristian reapareció contando que había vuelto con Natalia, su ‘novia’ de trapo, y que incluso estaban esperando su tercer hijo. Desde entonces, la historia del joven bogotano se ha difundido profusamente, ocasionado opiniones divididas.

Hombre con familia de trapo pide que no se le burlen

En una extraña publicación, Montenegro les hizo frente a las críticas que ha recibido por su familia de trapo. Según detalló, no comprende por qué las personas se burlan de su cariño hacia los muñecos y argumentó que vive con ellos para no sentir soledad.

“No entiendo por qué muchos se burlan. Yo creé a mi familia para tener compañía y a quienes expresar mi cariño y amor. No sé si ustedes no entienden qué es la soledad que tienen que estar insultándome. Yo con ellos siento la felicidad que no encontré con otras personas”, explicó.

En el video, Montenegro —aparentemente golpeado— señaló que “por obligación” tiene que cargar esos muñecos. “Tengo que hacerlo. Si yo no hago estas cosas o dejo de querer esto, pierdo la libertad. Puedo estar en prisión”. No obstante, no precisó por qué podría ir a parar en una cárcel, solo se defendió de los comentarios negativos.

El joven bogotano afirmó que le parece normal que muchas personas se rían o utilicen sus fotos para hacer memes. Sin embargo, no tolera que lo insulten por tener una familia de trapo.

“¿Por qué tratar de enfermo mental a una persona que tiene otras prioridades y no piensa igual que usted? Así como para mí es importante mis muñecos, para usted puede serlo una fotografía, objetos, cenizas de un pariente, hasta un lugar en especial. Estoy seguro de que los que me insultan necesitan más ayuda profesional que yo”, finalizó.