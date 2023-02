Según el medio Online Radar, el exjugador de fútbol americano Tom Brady ya habría tomado la decisión de ser comediante, una profesión que le permitiría ser feliz y pasar tiempo con su familia, una de las principales causas por las que se habría divorciado de su esposa, Gisele Bündchen.

(Le puede interesar: Tom Brady se retiró, pero dinero no le faltará: 5 negocios con los que se la ganará suave)

El medio explicó que fuentes cercanas al estadounidense habrían revelado el futuro del exdeportista, una decisión que ni sus amigos ni sus familiares apoyan ya que, según ellos, no tiene el talento suficiente en ese medio.

Esta noticia llega justo después de que se estrenara la película ’80 for Brady’, una comedia norteamericana dirigida por el exjugador que cuenta la historia de tres amigas que hacen un viaje lleno de retos con el fin de ver a su personaje favorito de la NFL de Estados Unidos.

Sources reveal the ex-NFL star has delayed his $375-million deal with FOX Sports, where he will serve as an analyst, until next year in an effort to win back Gisele. https://t.co/PVRTNRjsDv

— Radar Online (@radar_online) February 27, 2023