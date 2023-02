Los millones de seguidores del exjugador de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers recibieron con tristeza la decisión que tomó de poner punto final a su laureada carrera profesional.

Luego de 23 temporadas de actividad, el ‘quaterback’ confirmó su retiro con un corto, pero sentido mensaje en su perfil de Twitter:

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023