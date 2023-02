Con un video publicado en sus redes sociales, Tom Brady, ganador de 7 anillos del Super Bowl, anunció su renuncia definitiva como ‘quarterback’ en la NFL, pero esto no quiere decir que estará lejos del juego, pues ya cuenta con la firma del próximo puesto en el que ganará mucho más dinero, y esta vez sin tener que recibir ningún golpe.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

Luego de 23 temporadas, el máximo jugador de fútbol americano firmó en mayo de 2022 con Fox Sports un contrato por una década para ser el analista principal de la NFL.

“Nos complace anunciar que, inmediatamente después de que termine su carrera como jugador, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en Fox Sports como nuestro analista principal”, anunció la cadena en esa época en sus redes.

“We are pleased to announce that immediately following his playing career, 7-time Super Bowl Champion Tom Brady will be joining us at @FOXSports as our lead analyst. pic.twitter.com/fJTOQJ9BwM

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 10, 2022