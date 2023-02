Con el anuncio del retiro de uno de los jugadores icónicos del fútbol americano, los fans de todo el mundo sienten que pierdan a uno de los máximos ídolos del deporte en su historia.

A través de su cuenta de Twitter, Brady agradeció a sus seguidores por acompañarlo en sus más de 23 temporadas activo en las que actuó para los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023