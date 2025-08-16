‘Erin’, el primer huracán de la temporada atlántica de este año, pasó el sábado a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba hacia el Caribe, donde podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que sobre las 3:00 de la tarde, los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado a 255 kilómetros por hora.

La tormenta continuaba su avance hacia las Antillas Menores, una región que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, y Puerto Rico. Convertido desde la mañana de este sábado en un “huracán mayor”, de categoría 3 o superior, ‘Erin’ se fortaleció a lo largo del día, pasando primero a categoría 4 y luego a 5.

Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé y Sint Maarten. Según las previsiones, el ojo del huracán podría moverse durante el fin de semana justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Qué pasará con el huracán ‘Erin’

La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles “inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo”.

El oleaje provocado por ‘Erin’ afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española (Haití y República Dominicana) y las Islas Turcas y Caicos el sábado y domingo.

Este oleaje se extenderá a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando corrientes “potencialmente mortales”, indicó el NHC. El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo.

