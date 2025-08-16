‘Erin’, el primer huracán de la temporada atlántica de este año, pasó el sábado a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba hacia el Caribe, donde podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que sobre las 3:00 de la tarde, los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado a 255 kilómetros por hora.
"Erin es ahora un catastrófico huracán de categoría 5", afirmó el NHC.
La tormenta continuaba su avance hacia las Antillas Menores, una región que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, y Puerto Rico. Convertido desde la mañana de este sábado en un “huracán mayor”, de categoría 3 o superior, ‘Erin’ se fortaleció a lo largo del día, pasando primero a categoría 4 y luego a 5.
Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé y Sint Maarten. Según las previsiones, el ojo del huracán podría moverse durante el fin de semana justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Qué pasará con el huracán ‘Erin’
La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles “inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo”.
El oleaje provocado por ‘Erin’ afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española (Haití y República Dominicana) y las Islas Turcas y Caicos el sábado y domingo.
Este oleaje se extenderá a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando corrientes “potencialmente mortales”, indicó el NHC. El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo.
