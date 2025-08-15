La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) descartó que el huracán Erin represente una amenaza directa para el país. La información fue entregada por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, Dimar, Aerocivil, Fuerza Aérea Colombiana (Fac) y la misma UNGRD.

(Vea también: Alerta por inminente cambio de clima en Colombia durante agosto: aviso sobre lluvias en Bogotá)

Según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque el sistema tropical se mantiene alejado de costas colombianas, las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias en horas de la tarde y noche de este jueves y viernes en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Se esperan lluvias en varios departamentos

El pronóstico también contempla precipitaciones intensas en Santander, Norte de Santander, Antioquia y en sectores costeros del Pacífico, provocadas por otros fenómenos regionales y locales.

#TemporadaDeCiclones 🌀 El huracán Erin ❌ no tendrá influencia directa sobre Colombia.

🌧 Se esperan lluvias hoy y mañana en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, así como en Santander, Norte de Santander, Antioquia y zonas del Pacífico, asociadas a otros fenómenos… pic.twitter.com/9uwCFFblvy — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 15, 2025

Ante este panorama, la UNGRD insistió en que la información confiable debe obtenerse únicamente de fuentes oficiales, como el Ideam y la misma entidad, para evitar la propagación de rumores o datos imprecisos sobre el clima.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.