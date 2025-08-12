Así como hay una alerta por billetes de 100.000 pesos de algunos seriales, el clima en Colombia es foco de atención por esta temporada de acuerdo con el seguimiento de los expertos en el tema.

Lo cierto es que se aproxima una modificación importante por la que hubo un llamado para estar muy pendientes del comportamiento en las diferentes regiones del territorio colombiano en el mes de agosto.

En vísperas del puente festivo que llega en el octavo mes del año, los colombianos tienen una información más que oportuna para tomar decisiones y no verse en medio de inconvenientes.

El informe con los avisos que reportan un cambio inminente en el clima a nivel nacional, marcado por la temporada de lluvias, también puso sobre la mesa una realidad de la que es pertinente estar pendientes.

¿Qué cambio hay en el clima de Colombia en agosto?

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y sus alertas para la semana del 11 al 15 de agosto de 2025, se esperan aumentos significativos en las lluvias en gran parte del territorio colombiano, a pesar de que Colombia ha entrado en una fase climática neutral luego del fin del fenómeno de La Niña a mediados de año.

Este pronóstico es el resultado de la dinámica propia de la época, influenciada por el paso de ondas tropicales en el Caribe y otros sistemas meteorológicos. Las lluvias más intensas se concentrarán en las siguientes regiones:

Región Caribe y Andina: se prevé que el centro y el oriente de ambas regiones experimenten un aumento en los volúmenes de precipitación, especialmente hacia el final de la semana, en el día viernes 15 de agosto. La zona andina, incluyendo departamentos como Antioquia, Santander y Caldas, presentará lluvias de ligeras a moderadas, con una mayor intensidad en las tardes y noches.

se prevé que el centro y el oriente de ambas regiones experimenten un aumento en los volúmenes de precipitación, especialmente hacia el final de la semana, en el día viernes 15 de agosto. La zona andina, incluyendo departamentos como Antioquia, Santander y Caldas, presentará lluvias de ligeras a moderadas, con una mayor intensidad en las tardes y noches. Región Pacífica: mantendrá su patrón de lluvias constantes. El IDEAM advierte sobre precipitaciones de ligeras a moderadas, especialmente en el norte del Chocó, con posibles tormentas eléctricas aisladas y vientos fuertes.

mantendrá su patrón de lluvias constantes. El IDEAM advierte sobre precipitaciones de ligeras a moderadas, especialmente en el norte del Chocó, con posibles tormentas eléctricas aisladas y vientos fuertes. Región de la Orinoquía y Amazonía: a pesar de una posible disminución de las lluvias a mitad de semana, se esperan incrementos en las precipitaciones hacia el viernes 15 de agosto. Los departamentos de Putumayo, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada experimentarán lluvias significativas.

Ante este panorama, el IDEAM ha emitido una serie de recomendaciones importantes para la población. Se aconseja estar atento al estado de las vías, especialmente en zonas de alta pendiente, ya que existe un alto riesgo de deslizamientos de tierra. También se advierte sobre la posibilidad de eventos como tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales, por lo que es crucial asegurar techos y estructuras elevadas y evitar exponerse al aire libre durante las tormentas.

¿Cómo será el clima en Bogotá en agosto?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam para la semana del 11 al 15 de agosto de 2025, se espera que el clima en Bogotá presente un aumento de las lluvias, aunque no de forma constante. La ciudad, ubicada en la región Andina, experimentará precipitaciones de ligeras a moderadas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán en el rango habitual para esta época del año. Se prevé que las mínimas oscilen entre los 8 y 10 °C, mientras que las máximas estarán entre los 18 y 20 °C. Es probable que la ciudad tenga cielos mayormente nublados, con períodos de sol intermitentes, lo que es característico de la temporada.

El Ideam ha emitido un aviso por el aumento de las lluvias en el centro del país, por lo que se recomienda a los habitantes de Bogotá tomar precauciones ante posibles aguaceros y estar atentos a los comunicados oficiales.

¿Cuándo se acaba temporada de lluvias en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ha pronosticado que, después del pico de lluvias que se espera para mediados de agosto de 2025 en algunas zonas, las precipitaciones irán disminuyendo gradualmente.

A pesar de que el fenómeno de La Niña ha finalizado, el país ha entrado en una fase climática neutral, lo que permite que las lluvias sigan patrones estacionales.

Se espera que, a partir de septiembre y octubre, el clima tienda a normalizarse en la mayoría del territorio, aunque algunas regiones como la Andina y el Caribe pueden experimentar lluvias por encima del promedio.

Es importante estar atentos a los comunicados oficiales del Ideam, ya que el pronóstico puede cambiar. No obstante, la tendencia general es una disminución de las lluvias en la segunda mitad del año.

