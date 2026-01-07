El expresidente Álvaro Uribe advirtió que las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro podrían llevar a un escenario similar al que recientemente vivió Venezuela con la caída del líder del régimen, una comparación que, según él, resulta preocupante porque “las circunstancias se van pareciendo”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Uribe salió con “amarga” respuesta a Petro después de aumento del salario mínimo en Colombia)

Así lo expresó en diálogo con la periodista María Isabel Rueda de El Tiempo. En la entrevista, el exmandatario afirmó que la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses marcó un precedente que no puede ignorarse.

“Pues las circunstancias se van pareciendo más todos los días. El gobierno Petro, con lo que hace, se va aproximando a ese castrochavismo. No he querido referirme ni a la declaración del presidente Trump ni a la del presidente Petro. Lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé muy rápidamente”, indicó Uribe Vélez.

Lee También

A su juicio, el deterioro de la relación bilateral entre Colombia y Washington, sumado a las diferencias públicas del actual Gobierno con Estados Unidos, podría escalar a un punto crítico si no se corrige el rumbo.

El exmandatario también hizo énfasis en lo que considera un debilitamiento de la confianza internacional hacia Colombia, especialmente en temas relacionados con seguridad, narcotráfico y cooperación judicial, asuntos que históricamente han sido ejes centrales de la relación con Estados Unidos. Para Uribe, estos factores son los que, en el caso venezolano, terminaron justificando decisiones drásticas desde el exterior.

Álvaro Uribe habló de la presidencia de Iván Duque

Uribe también se refirió a su relación con el exmandatario Iván Duque, a quien dijo estimar y apreciar, al tiempo que reconoció aciertos y desacuerdos durante su administración. Según explicó, esas diferencias las expresó de manera directa y franca, en medio de una reflexión más amplia sobre las responsabilidades que han tenido distintos gobiernos en los problemas actuales del país.

Uribe sostuvo que quienes han pasado por el gobierno colombiano cargan con errores y culpas, y aclaró que no se trata únicamente de señalar al presidente Gustavo Petro.

“Le reconozco cosas buenas de su gobierno y hay temas que a él se los he comentado con toda franqueza, en los cuales tengo discrepancia. Los que hemos hecho recorrido en el gobierno colombiano tenemos culpas. No es solamente Petro. Acepto errores que pude cometer”, indicó el líder del Centro Democrático al rotativo.

En ese sentido, aceptó fallas propias y enfatizó la necesidad de reconocerlas para no repetirlas. También afirmó que prácticas como la llamada “mermelada” tienen antecedentes en administraciones anteriores, en especial durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando —según dijo— se repartieron cuotas burocráticas entre congresistas.