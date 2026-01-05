Sergio Fajardo, candidato presidencial, difundió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, en la que solicitó una convocatoria urgente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El pronunciamiento se dio en medio de un escenario de tensión internacional que ha elevado la preocupación por la política exterior colombiana.

La petición de Fajardo surgió luego de la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descartó una eventual intervención militar en Colombia y lanzó duros señalamientos contra Petro. En la carta pública, Fajardo advirtió que esas afirmaciones constituyen una amenaza directa a la integridad territorial del país y al orden institucional colombiano.

El exalcalde de Medellín difundió el documento a través de su cuenta de X, donde enfatizó que los problemas de Colombia deben resolverse internamente y en democracia. En ese mensaje, pidió respeto por la institución presidencial y llamó a proteger la soberanía nacional mediante una postura común, dejando de lado intereses personales y rivalidades políticas.

Según el contenido de la carta, la unidad nacional debe primar sobre los desacuerdos partidistas, especialmente en coyunturas críticas para la política exterior. Fajardo reconoció la existencia de profundas diferencias entre los sectores políticos, pero sostuvo que estas no pueden interferir cuando están en juego los intereses estratégicos del Estado colombiano.

Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia. Frente a la incertidumbre regional, el respeto por la institución presidencial, la protección de la soberanía nacional, le pido al Presidente de Colombia y a los expresidentes honrar su compromiso constitucional y… pic.twitter.com/aWAoHAPEdF — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 5, 2026

El candidato solicitó formalmente al presidente Petro convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, prevista en el artículo 225 de la Constitución, y pidió a los expresidentes asistir como un acto de responsabilidad institucional. Además, destacó que dicho espacio está diseñado para orientar al mandatario en asuntos internacionales de alto impacto, lo que refuerza la relevancia de la convocatoria planteada.

En su pronunciamiento, Fajardo rechazó de manera categórica cualquier tipo de injerencia externa y afirmó que corresponde únicamente a los colombianos resolver sus conflictos dentro del marco democrático.

