El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez expresó sus preocupaciones acerca del reciente aumento salarial fijado para el 2026. En una declaración hecha en sus rede sociales, el exmandatario critica la gestión del actual Gobierno de Gustavo Petro, alegando que la inflación resultante se apropia en gran medida del alza de salarios, que llegó al 23 %.

“Sí a la remuneración, no a la corrupción, la violencia, el burocratismo y los impuestos”, declaró Uribe, quien lidera el partido Centro Democrático. Enfatizó además que el aumento salarial se diluirá, en gran medida, en el pago de medicamentos e impuestos, debido a la gestión actual del Gobierno.

Uribe advierte que este incremento en salarios fomentará la emigración juvenil y creará barreras de empleo para muchos, y resaltó la importancia de una “economía fraterna” en la que tanto empresarios como trabajadores pueden prosperar.

El expresidente fue contundente en su crítica al Gobierno por la falta de cumplimiento de una renta básica prometida a los ciudadanos más pobres, acusándolo de derrochar recursos. Según Uribe, esta situación ha llevado a un nivel crítico de corrupción, creciente burocracia, altos impuestos, cargas laborales excesivas, déficit y endeudamiento excesivo.

Además, Uribe identificó problemas estructurales significativos en la economía colombiana, entre ellos la alta tasa de informalidad laboral, que se sitúa actualmente en el 55 % y la caída de la inversión privada. También hizo mención a la crisis de la producción de cocaína y a las remesas desde el exterior, que llegan a casi 13 mil millones de dólares.

Al cierre de sus declaraciones, Uribe reiteró su compromiso de respeto hacia los trabajadores, la reducción de impuestos, la eliminación de la corrupción y el derroche, así como la disminución del tamaño del Estado, y por último, el aliento a la inversión privada con una estabilidad que no pueda ser vulnerada por los gobiernos.

Para finalizar con esta visión de una economía más justa y equitativa, Uribe advirtió consecuencias negativas del incremento salarial. Entre ellas, el riesgo de despidos y reducciones salariales para aquellos que ganan por encima del mínimo, dejando a informales (que ellas cuenta con la mayoría) sin esperanza de empleo digno: “Encontrarán en la puerta de las empresas este letrero: ‘No hay puestos’”, advirtió de forma contundente.

