El aumento del salario mínimo ha causado revuelo en Colombia por parte de la medida que tomó el presidente Gustavo Petro de subir un 23 % el monto, lo cual produce un efecto dominó en varios rubros importantes del país como el transporte, la salud, los servicios públicos, la vivienda y evidentemente los salarios, sobre todo para la clase media que no gana un mínimo en el país.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, cuestionó las decisiones del gobierno, resaltando que si bien pueden producir una sensación de beneficio inmediato, resultan insostenibles a largo plazo. “La ‘generosidad salarial’ traslada los costos a las pequeñas y medianas empresas y al sector formal, perjudicando variables como la inflación, el empleo, la informalidad y la competitividad”, según declaró.

Además, en Blu Radio, Héctor Riveros hizo un análisis sobre los 3 errores que habría cometido el Gobierno en la fijación del aumento, sin tener en cuenta la opinión de varios sectores, que incluso algunos ni se sentaron en la mesa de concertación al decir que el presidente “ya había tomado la decisión”, como lo dijo Jaime Alberto Cabal, representante de Fenalco. Estas irregularidades harían creer que el decreto se podría caer.

“A mi me parece que aquí hay una violación de la ley que regula la determinación del mínimo que obliga a que se haga de forma concertada, pero esta fórmula, salvo una presentación que hizo un delegado de la OIT, nunca se discutió y si no se presentó como fórmula, pues no hubo intención de desconcertación. La segunda es que la ley establece cuáles son los criterios para subir el mínimo y no se refiere al salario vital y una tercera es que este decreto ha debido publicarse en borrador, como en todas las normas de carácter general, no se puede sacar de la manga, ni de la norma como lo hizo el Gobierno”. mencionó.

También, en Caracol Radio se habló de las posibilidades reales de que el decreto sea demandable en Colombia y haya una luz para las empresas y un sector de los trabajadores en el país.

“El salario mínimo se fija por decreto y todo decreto es un acto administrativo de ser revisado y quien revisa estos decretos es el Consejo de Estado. El antecedente es que en el 2016 en el Gobierno de Juan Manuel Santos hubo 7 demandas contra el aumento del 7 % en su momento. Y el alto tribunal le dio la razón a las centrales obreras al determinar que el decreto no explicaba las variables macroeconómicas. El decreto es demandable, revisable y en sus últimas decisiones ha sido muy estricto. Acá estamos al revés y muy seguramente ese decreto lo van a demandar”, relató.

