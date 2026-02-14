El sueño de muchas personas es, además de tener vivienda y carro propio, tener un negocio en el que pueda hacer lo que le apasiona con la idea de subsistir y crecer de gran manera.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Davivienda empezó 2026 con convocatoria muy llamativa y aclara que es sin costo alguno)

Actualmente hay muchas opciones para que las personas puedan emprender, como por ejemplo montar un restaurante, una cafetería, una panadería, asesorías, ventas por redes sociales y mucho más.

Sin embargo, hay unos negocios que, según un experto, no son tan recomendables por el hecho de que no tienen mucho margen de crecimiento, que al final debería ser el objetivo principal.

Lee También

Qué negocios no son recomendables en Colombia

Según Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y otras empresas, los tres negocios que no son tan recomendables son:

Restaurantes.

Consultorías.

Taxis.

En cuanto a la primera opción, Bilbao aseguró que el problema es que se come mucho efectivo y por eso mismo la tasa de mortalidad es bastante amplia, pues hay un porcentaje muy grande de que no se supere el quinto año que es cuando pasa la moda. Además, suele ser muy esclavizante, lo cual no es una buena inversión en tiempo.

Por otro lado, en cuanto a las consultorías, hay un problema y es que está, al menos al principio, muy enganchado al tiempo propio. Es decir, si tiene dos o tres clientes ya no hay más tiempo disponible y por eso no se pueden hacer más negocios, lo cual complica el crecimiento.

Lo mismo ocurre con el negocio de los taxis, pues estos solo pueden llevar una persona al tiempo y eso complica el margen de crecimiento. Además, las restricciones de movilidad, altos costos de mantenimiento y gasolina y más no hacen que sea un negocio tan sencillo.

(Ver también: Emprendedores se preparan para importante festival en Bogotá; hay plan para el fin de semana)

Por eso lo mejor es que cuando vaya a invertir su dinero en un nuevo negocio, averigüe qué es lo mejor para poder crecer, pues muchas veces no hacerlo asesorado puede terminar siendo un paso en falso para sus finanzas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.