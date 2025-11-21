Bogotá se alista para el festival +Talante, un evento que durante el 21, 22 y 23 de noviembre reunirá a miles de familias y emprendedores de la economía popular en el centro de eventos del parque Mundo Aventura.

La expectativa de asistencia ronda las 3.000 personas, en una apuesta por impulsar oficios, emprendimientos y actividades culturales que nacen en los barrios y sectores más tradicionales de la ciudad.

El festival ofrecerá espacios de conexión laboral, asesoría en financiación para pequeños negocios y una muestra comercial de 200 emprendimientos que exhibirán y venderán sus productos.

También habrá catas de café, exhibiciones de barismo, desfiles de moda local, oferta gastronómica y una agenda cultural que incluirá invitados como Estiwar G, creador de contenido de la capital.

Cuánto cuesta la entrada al festival

Aunque el ingreso al festival no tiene costo, cabe resaltar que las atracciones de Mundo Aventura mantendrán su tarifa habitual. Sin embargo, cada día se entregarán pases de cortesía a las primeras personas en llegar. Para participar, las inscripciones están disponibles en la página oficial del evento.

En su edición anterior, más de 17.000 personas participaron en el gran encuentro de la economía popular y solidaria, lo que evidenció el creciente interés por estos espacios que buscan fortalecer iniciativas locales y abrir nuevas oportunidades para los emprendimientos que surgen en la ciudad.

