El ‘show’ incluirá un ‘setlist’ extendido, producción especial y la participación de antiguos miembros de la banda como Billy Messiah y Kjetil Manheim. La agrupación promete una experiencia intensa para los seguidores del black metal.

El caos, la crudeza y la historia del black metal noruego llegarán a Bogotá con un evento que promete quedar grabado en la memoria de los fanáticos. Mayhem, una de las bandas más influyentes y controversiales de la historia del metal extremo, confirmó un único concierto en Colombia como parte de su gira mundial 40th Years of Pure Fuckin Chaos, una celebración por sus cuatro décadas de trayectoria.

Este ‘tour’ no será un ‘show’ convencional. Los seguidores podrán disfrutar de una producción pensada para rendir homenaje al legado que revolucionó el black metal y lo llevó a niveles de culto en todo el mundo.

¿Quiénes son Mayhem?

Formada en Oslo en 1984 por el bajista Necrobutcher, el guitarrista Euronymous y el baterista Manheim, Mayhem se convirtió en la piedra angular del true Norwegian black metal. Su sonido crudo, filosóficamente radical y profundamente oscuro sentó las bases de un movimiento musical que cambió para siempre la historia del metal extremo.

La banda también es conocida por los episodios trágicos que marcaron su historia. La muerte del vocalista Dead y posteriormente el asesinato de Euronymous a manos de Varg Vikernes provocando una ola de controversia que, lejos de destruirlos, consolidó su estatus de culto. Su música, su estética y su legado continúan influyendo generaciones de músicos alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Mayhem?

Mayhem se presentará el próximo 30 de noviembre de 2025 en el Teatro Astor Plaza, en Bogotá, como parte de su gira latinoamericana. La presentación será especial no solo por su aniversario, sino porque reunirá a los integrantes actuales con dos figuras clave de su historia: Billy Messiah y Kjetil Manheim, miembros de la formación original.

La visita de Mayhem será un acontecimiento histórico para los amantes del metal en Colombia. La gira promete un recorrido completo por su discografía, desde el icónico ‘De Mysteriis Dom Sathanas‘ (1994), considerado una obra maestra del género, hasta ‘Esoteric Warfare’ (2014), su último álbum de estudio.

Un concierto imperdible para quienes viven y respiran la oscuridad del black metal en Bogotá.

