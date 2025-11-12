La magia de Studio Ghibli regresará a Bogotá con un concierto único que promete cautivar a todas las generaciones. El próximo 28 de noviembre a las 8:00 p.m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de Ghibli en Concierto Vol. 2, un homenaje musical sin precedentes que reunirá a más de 40 músicos en vivo interpretando las inolvidables melodías de Hayao Miyazaki y el legendario Studio Ghibli.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Los 4 imperdibles clásicos de Studio Ghibli en Netflix y más plataformas en español)

Este espectáculo permitirá a los asistentes revivir la emoción y la fantasía de películas icónicas como ‘Mi Vecino Totoro’, ‘El Viaje de Chihiro’, ‘La princesa Mononoke’, ‘Ponyo en el Acantilado’ y muchas más, gracias a nuevos arreglos, canciones inéditas y un montaje escénico de alto nivel.

La propuesta busca transportar al público a esos mundos encantados que han marcado generaciones y que continúan siendo parte fundamental de la cultura universal.

Lee También

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación especial de Angélica Villa Barrón, la reconocida actriz mexicana de doblaje que dio voz a Mei en la versión en español latino de ‘Mi Vecino Totoro‘. Su presencia representa un momento histórico para los fanáticos, ya que su interpretación se ha convertido en parte esencial de la infancia de miles de espectadores en América Latina.

Villa, nacida en Ciudad de México el 8 de marzo de 1984, cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística en doblaje, actuación teatral y dirección. Además, su formación como soprano lírica le otorga una calidad vocal excepcional que enriquece su versatilidad interpretativa.

Desde sus inicios en 2003, Angélica Villa ha prestado su voz a decenas de personajes, consolidándose como una de las actrices de doblaje más respetadas del medio. Darle vida a Mei no solo le otorgó reconocimiento a nivel regional, sino que también la conectó profundamente con la obra de Miyazaki, aportando ternura, frescura y autenticidad a un personaje que simboliza la inocencia y la curiosidad infantil.

La oportunidad de escucharla en vivo en Bogotá permitirá a los seguidores de Ghibli revivir esa conexión emocional y rememorar los momentos memorables acompañados por su voz.

La producción de Ghibli en Concierto Vol. 2 está a cargo de Matrix Entertainment, en alianza con Spooky House, y con el respaldo de Idartes, garantizando una puesta en escena de la más alta calidad. Más de cuarenta músicos en escena, acompañados de iluminación estratégica, proyecciones visuales y un montaje cuidadosamente diseñado, convertirán la velada en una experiencia sensorial completa.

Este evento no solo ofrece la posibilidad de escuchar la música, sino también de redescubrir el legado de uno de los estudios de animación más influyentes de todos los tiempos, celebrado en vivo en el corazón cultural de Bogotá.

Ghibli en Concierto Vol. 2 promete ser una noche inolvidable, donde la nostalgia, la magia y la excelencia artística se unirán para ofrecer a niños, jóvenes y adultos una experiencia única que trasciende generaciones y culturas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.