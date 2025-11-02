Colombia vive un auténtico ‘boom’ de los conciertos. Cada semana llegan artistas internacionales que llenan estadios y coliseos en todo el país, lo que ha impulsado la industria del entretenimiento en vivo a niveles históricos. Sin embargo, ese mismo crecimiento también ha traído un problema cada vez más común: el fraude con las boletas.

Tiquetes falsos, entradas clonadas y accesos bloqueados en los puntos de ingreso se han vuelto parte del dolor de cabeza para miles de fanáticos. Frente a este panorama, la plataforma TaquillaLive lanzó una nueva aplicación que promete reducir al mínimo esos riesgos, apostándole a la tecnología como aliada para garantizar experiencias seguras.

La ‘app’ incluye códigos dinámicos y cifrados que cambian según la ubicación del usuario, evitando que las boletas puedan duplicarse o compartirse ilegalmente. Además, bloquea las capturas de pantalla y grabaciones, e integra un sistema de doble autenticación que confirma la identidad de cada comprador antes de permitir el ingreso.

A esto se suma la función Transfer Ticket, que deja transferir la entrada solo una vez y de forma segura entre usuarios, junto con notificaciones automáticas sobre preventas, descuentos y próximos eventos.

Óskar Fajardo, gerente general de TaquillaLive, explicó que el objetivo es ofrecer una boletería digital más confiable:

“La seguridad en el ingreso a los eventos es hoy una prioridad. Nuestro compromiso es que cada entrada sea única, verificable y trazable, protegiendo tanto al organizador como al asistente”.

Cómo evitar fraudes en los conciertos

Con el auge de los conciertos, los expertos también recomiendan tomar precauciones básicas al comprar entradas:

Asegurarse de que la página o app sean oficiales y usen el protocolo HTTPS.

No confiar en enlaces compartidos por redes sociales o desconocidos.

Confirmar que el código de acceso sea dinámico y encriptado, como lo hacen las plataformas seguras.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.