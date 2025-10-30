En 2026 Colombia vivirá varias jornadas de elecciones y la inteligencia artificial promete ser una de las grandes protagonistas… pero también una de las principales amenazas para la información. En ese escenario nace ‘Checkéame Esta’, una herramienta creada por Pulzo y Lumo Media Lab que busca ayudar a los ciudadanos a distinguir entre lo real y lo generado con inteligencia artificial, fortaleciendo la confianza en lo que consumimos en Internet.

(Vea también: Trucos para identificar voces creadas con inteligencia artificial; evite caer en estafas)

Ingresa a www.checkeameesta.com y conoce a profundidad la herramienta.

El auge de la inteligencia artificial ha hecho que circulen imágenes, audios y videos cada vez más difíciles de distinguir de los reales. En época electoral, este tipo de contenidos puede influir en la opinión pública, sembrar desinformación y afectar la confianza en las fuentes. Teniendo en cuenta esto, ‘Checkéame Esta’ busca ser apoyo para la ciudadanía: una herramienta gratuita, simple y abierta para que cualquier persona pueda comprobar si un contenido fue creado o modificado con inteligencia artificial. Y, aunque será clave en los procesos electorales, su propósito va mucho más allá: también sirve para verificar cualquier tipo de contenido que encontremos en el día a día.

Sobre la ‘Checkeame Esta’, Andrés Murcia, CEO de Pulzo.com, resaltó el valor de la misma en el ecosistema informativo: “La IA puede ser una gran aliada, pero también un riesgo si se usa sin conciencia. Con ‘Checkéame Esta’ queremos que las personas tengan las herramientas para identificar la diferencia y navegar con más criterio en el entorno digital.”

Además, Juan Sebastián Quintero, gerente de Producto e Innovación de Pulzo, explicó que “queremos que los usuarios tengan a la mano una herramienta sencilla y confiable para descubrir si un contenido fue hecho con IA… Aunque será muy útil en un año electoral, no está pensada solo para eso: cualquier persona puede usarla para verificar el contenido que ve todos los días en redes sociales o en chats.”

En el mismo sentido, Nathalie Vélez, directora de Lumo MediaLab, aseguró que “esta alianza busca poner la tecnología al servicio de la verdad y la educación digital. No se trata solo de usar inteligencia artificial, sino de entenderla y aprovecharla de forma responsable”.

Tres formas de usar ‘Checkéame Esta’

Disponible en www.checkeameesta.com, la herramienta combina tecnología, entretenimiento y educación en una sola experiencia con tres funcionalidades principales:

Verificar: el usuario puede subir una imagen, video o archivo de audio y descubrir si tiene intervención de inteligencia artificial. Los resultados se muestran de manera clara y sin lenguaje técnico, con tres posibles respuestas: hecho con IA, sin intervención de IA o resultado incierto.

el usuario puede subir una imagen, video o archivo de audio y descubrir si tiene intervención de inteligencia artificial. Los resultados se muestran de manera clara y sin lenguaje técnico, con tres posibles respuestas: hecho con IA, sin intervención de IA o resultado incierto. Jugar: un espacio interactivo que reta a las personas a entrenar su ojo distinguiendo entre imágenes reales y creadas con IA. Una forma divertida de aprender a identificar patrones visuales y desarrollar pensamiento crítico.

un espacio interactivo que reta a las personas a entrenar su ojo distinguiendo entre imágenes reales y creadas con IA. Una forma divertida de aprender a identificar patrones visuales y desarrollar pensamiento crítico. Aprender: cápsulas en video con tips prácticos para identificar señales comunes en contenidos generados por inteligencia artificial, como errores en proporciones, sombras, texturas o movimientos.

‘Checkéame Esta’ está disponible para todo el público y su uso es completamente gratuito. La herramienta seguirá evolucionando con el tiempo, incorporando nuevas funciones y aprendizajes a medida que avance la tecnología. La invitación es a que todas las personas la usen, experimenten con ella y se sumen a este esfuerzo por construir un entorno digital más informado y consciente.

