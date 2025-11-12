El Teatro Colón se transforma en un universo sensorial con Pink Floyd: The Dark Side of the Moon, Colón Inmersivo, una experiencia única que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia. En coproducción con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Sonic Design y Classicstone, este ritual inmersivo promete una noche donde la música, la luz y la tecnología se encuentran para renovar la magia del rock.

Sigue a PULZO en Discover

La banda Classicstone, reconocida por EMI Music como tributo oficial en Colombia a Pink Floyd, Queen y The Beatles, interpretará en vivo la obra maestra de 1973 que marcó un antes y un después en la música contemporánea. A su potencia sonora se suma el despliegue creativo de Sonic Design, estudio pionero en experiencias inmersivas en Colombia, creadores de proyectos como La Casa Común y Jaguara Pensar Bonito.

La ejecución musical está a cargo de la aclamada ClassicStone Band—banda de rock colombiana premiada en Inglaterra y fundadora del ClassicStone Music Center—, asegurando una maestría impecable y una experiencia nunca antes vista en el país.

Este evento es mucho más que un tributo: es un ritual de inmersión profunda concebido por Sonic Design (creadores de las impactantes experiencias de la Bienal de Arte Bog’25, La Casa Común y Jaguara Pensar Bonito), que sumergirá a los asistentes en el universo de la banda con mapping 360º, video de alta definición y un despliegue sin límites de luz y sonido.

Lee También

Mapping 360°, proyecciones en alta definición, efectos de última generación y sonido envolvente convertirán el Colón en un viaje hipnótico que trasciende la memoria y renueva la fuerza de una obra legendaria.

Las funciones tendrán lugar el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 7:30 p.m. y el domingo 16 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Teatro Colón, ubicado en la Calle 10 # 5 – 32 de Bogotá. Las entradas ya están disponibles a través de Tuboleta para quienes deseen vivir esta experiencia irrepetible. En este link podrán hacer la compra de las entradas.

Estos son los precios de la boletería

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.