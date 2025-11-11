La farándula colombiana ha sido sacudida por un nuevo y explosivo romance que tiene a los internautas y seguidores de las redes sociales en modo detective. Este 10 de noviembre, la hermana de la controvertida ‘influencer’ Yina Calderón, Juliana Calderón, encendió las alarmas de la especulación al confirmar su nueva relación sentimental con un video que no dejó lugar a dudas sobre la química entre la pareja.

Sin embargo, el verdadero foco de atención no es el amor en sí, sino la identidad de su acompañante, pues la teoría que resuena con fuerza es que se trata de Juan David Tejada, el hombre conocido en el mundo digital como el ‘agropecuario’, el exnovio de la también ‘influencer’ Aída Victoria Merlano.

El clip, grabado durante un paradisíaco viaje a Puerto Rico, es la pieza clave que ha desatado el frenesí en línea. En la secuencia, Juliana Calderón graba sutilmente sus siluetas mientras caminan de la mano y se adentran en el mar Caribe. Aunque el rostro del hombre no se revela completamente, la intención de la publicación es clara: celebrar una nueva etapa amorosa. La evidencia más contundente es la culminación del video, donde las sombras proyectadas en la arena capturan a la pareja en un apasionado beso, un gesto que parece ser la confirmación definitiva para sus seguidores sobre la seriedad del idilio.

La especulación sobre un posible vínculo entre Juliana Calderón y el ‘agropecuario’ no es nueva, sino que viene gestándose desde hace algunas semanas. Los rumores cobraron vida cuando ambos fueron captados, en momentos aparentemente casuales, en el mismo gimnasio. Pese a que en dichas ocasiones no hubo interacción directa evidente entre ellos, la coincidencia bastó para que los usuarios comenzaran a tejer complejas teorías.

Lo cierto es que, con la publicación del video romántico, Juliana Calderón, quien se ha visto envuelta en varios escándalos, no solo ha hecho público su nuevo estado civil, sino que también ha avivado un drama que podría escalar a un enfrentamiento de alto perfil en las redes sociales con Aída Victoria Merlano, con quien ha tenido algunas diferencias.

Mientras la ‘influencer’ disfruta de su aparente felicidad en Puerto Rico, los cibernautas están a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la pareja o, incluso, de una reacción por parte de Aída Victoria Merlano que confirme o desmienta la identidad del misterioso hombre. Este triángulo amoroso, o lo que parece ser uno, promete ser la comidilla de la prensa rosa durante las próximas semanas.

