La reciente expulsión de Katiuska, una de las participantes más queridas y destacadas del reconocido ‘reality’ de competencia, dejó una profunda huella tanto entre sus compañeros como en el público que seguía cada una de sus pruebas con entusiasmo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Andrea Serna, lejos de cámaras de Caracol, se sinceró sobre expulsión de Katiuska en ‘Desafío’)

Su inesperada salida causó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron su sorpresa y descontento ante una decisión que pocos veían venir.

El momento fue especialmente conmovedor por las palabras de la presentadora Andrea Serna, quien no ocultó su tristeza al anunciar la eliminación de la barranquillera

Lee También

“Este es uno de los momentos que duelen —dijo visiblemente conmovida—. Nadie gana con una decisión como esta. Katiuska ve interrumpido su sueño en el ‘Desafío’ y nosotros perdemos a una competidora valiosa. Hay algo que jamás podemos traicionar: el cumplimiento de las reglas”.

Sus declaraciones se viralizaron de inmediato, provocando miles de comentarios que destacaban el talento, la entrega y el carisma de la concursante.

Dos días después de su salida, Katiuska reapareció en sus redes sociales con un mensaje que revelaba el inicio de un proceso de introspección y sanación. Desde Madrid, España, donde decidió refugiarse temporalmente, compartió una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo: “Hola, Madrid. Ayúdame a sanar el corazoncito”, escribió junto a una fotografía en la que se le veía sonriente, aunque con una mirada que reflejaba la nostalgia del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katiuska – DESAFÍO XXI🩷 (@katiuskabulam)

En sus historias posteriores, la exconcursante habló con honestidad sobre los días posteriores a su expulsión y el impacto emocional que le produjo su salida del programa. “Ha sido complicado, pero también un tiempo para agradecer”, confesó.



“El ‘Desafío’ me dio una oportunidad enorme, me permitió conocerme más, exigirme y ganarme el cariño de muchísima gente. Estoy profundamente agradecida con el programa, con mis compañeros y con todas las personas que me han enviado mensajes tan bonitos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katiuska – DESAFÍO XXI🩷 (@katiuskabulam)

Katiuska explicó que decidió alejarse de Colombia para poder vivir este proceso en compañía de sus hermanos, quienes residen en España. “Quería estar con ellos, desconectarme un poco de todo y recuperar fuerzas. Llevo solo un día en Madrid y ya me he encontrado con muchas personas que me han dado su cariño y su apoyo. De verdad, estoy súper agradecida”, expresó emocionada.

El respaldo de sus seguidores ha sido, según ella misma, un pilar fundamental en este proceso de recuperación emocional. Tanto en redes sociales como en las calles madrileñas, donde algunos fanáticos la han reconocido para pedirle fotografías o simplemente brindarle palabras de aliento, Katiuska ha sentido el calor del público que la acompañó durante su paso por el ‘reality’.

“Es lindo ver que el esfuerzo no fue en vano —dijo—. Cuando la gente se me acerca y me dice que me admiraba por mi entrega, siento que todo valió la pena”.

Fiel a su estilo espontáneo y con el toque de humor que siempre la ha caracterizado, la barranquillera compartió también un mensaje que rápidamente se volvió viral: “No es lo mismo llorar en Colombia que llorar en Europa”. Con esa frase, acompañada de una foto frente a un atardecer madrileño, mostró su capacidad para encontrar luz incluso en los momentos difíciles.

El pasado domingo 9 de noviembre, Katiuska visitó el Parque Warner, donde volvió a sonreír al encontrarse con seguidores que la reconocieron y le pidieron fotografías. “Me llena el corazón ver que, incluso lejos de casa, hay personas que me envían buena energía”, escribió en otra publicación.

Aunque todavía se encuentra procesando todo lo ocurrido, Katiuska ha dejado claro que su salida no marca un final, sino el comienzo de una nueva etapa. “A veces los sueños cambian de forma, pero no desaparecen. Este capítulo me deja muchas lecciones y un cariño inmenso del público. Eso es algo que siempre voy a llevar conmigo”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.