La reciente expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI‘ causó gran sorpresa entre los televidentes del reality de Caracol Televisión. La participante, recordada por su carácter fuerte, su determinación en las pruebas y su actitud frontal dentro de la competencia, tuvo que abandonar el programa luego de que se confirmara una grave falta al acuerdo de confidencialidad que rige para todos los concursantes.

Poco después del anuncio, la excompetidora apareció en el programa matutino ‘Día a Día‘, donde se mostró visiblemente afectada, con la voz entrecortada y la mirada baja.

En un tono muy distinto al que había mostrado durante su paso por el ‘Desafío‘, Katiuska reconoció su error, pidió disculpas al público y a la producción, y admitió que la situación la había golpeado emocionalmente.

“Estoy muy afectada, mucho más de lo que parece”, confesó. “Ha sido difícil porque esto me tomó por sorpresa. Yo siempre he sido una mujer fuerte, pero ahora me siento muy mal por lo ocurrido”.

Durante la entrevista, Katiuska aprovechó el espacio para aclarar lo sucedido y explicar cómo se dio la ruptura de la confidencialidad que terminó en su expulsión. Con sinceridad, reconoció que una persona muy cercana a ella —“prácticamente familia”— utilizó información del programa para obtener un beneficio económico.

“En resumen, lo que pasó fue que alguien cercano a mí me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque no debí confiar ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada. Por eso digo que no es mi culpa, pero sí mi responsabilidad, porque es mi nombre y, al final, la primera boca de donde salió fue la mía”, relató con seriedad.

El cambio en su actitud llamó la atención de los televidentes. Durante su estadía en el ‘Desafío‘, Katiuska se destacó por su carácter fuerte, por ser competitiva, directa y, en ocasiones, confrontacional. Sin embargo, en ‘Día a día’ se vio una versión diferente: una mujer más tranquila, reflexiva y consciente de la magnitud de sus actos.

“En la competencia me frustraba mucho, no tengo mucha paciencia y eso a veces me llevaba a pelear. Pero esas discusiones se quedaron allá. Con todos terminé bien, y me voy con buenos recuerdos”, expresó.

También contó detalles más personales de su convivencia en el programa, describiendo que, a pesar de su carácter, era muy cercana a sus compañeros. “Soy de familia, me veían como una mamá regañona. Me levantaba temprano, les hacía desayuno a todos y me aseguraba de que comieran bien”, comentó entre sonrisas tímidas.

Finalmente, Katiuska cerró su intervención con un mensaje de aprendizaje y reflexión, reconociendo la importancia de respetar las reglas y de cuidar la confianza que otros depositan en uno. “Esto me deja una gran lección. Las reglas están para cumplirse y uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos”, concluyó.

