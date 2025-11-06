La expulsión de Katiuska en el ‘Desafío’ de 2025 se convierte en una de las grandes sorpresas de la presente temporada, hecho que sin duda marcó el capítulo 88 del formato.

La determinación, de acuerdo con lo que expuso Andrea Serna durante la emisión, se tomó debido a lo que se consideró una “acción que traicionó la confianza”, por la manipulación de una caja que estaba reservada para no ser vista.

Andrea Serna contó que una persona del entorno cercano de Katiuska, por dinero, alteró la confidencialidad del formato, por lo que le reprochó ese tema a la mujer que fue líder de Omega.

El incumplimiento de las reglas y las instrucciones por parte de la barranquillera desembocó en la medida de abandono de una mujer que se había catapultado como una de las más fuertes.

La expectativa desde los avances era tal que la propia Andrea Serna soltó el ‘bombazo’ previo, por lo que resultó en una expulsión inédita que ni siquiera tuvo que ver con alguna situación de convivencia.

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que ya los participantes venían de pasar una fase muy dura y llegar a las semifinales, que ahora quedan configuradas de otra manera.

¿Quiénes son los semifinalistas del ‘Desafío’ 2025?

Los siguientes son los semifinalistas del ‘Desafío’ de 2025 luego de la expulsión:

Rosa

Tina

Yudisa

Zambrano

‘Rata’

‘Potro’

Leo

‘Mencho’

Precisamente, la última de las mencionadas entre los semifinalistas llega a ocupar el lugar de la expulsada Katiuska, cuyo puesto parecía uno de los fijos no solo en esta instancia sino hasta favorita para las finales.

De hecho, la barranquillera que salió debido al incumplimiento de las reglas se había convertido en una de las más poderosas en las pistas durante las competencias con Omega, equipo del que fue líder.

Lo llamativo de la nueva instancia es el regreso como refuerzos de Gero, Julio, Lucho, Miriam, Valentina, Daisy, Isa y Gio, con lo que se le suma un nuevo ingrediente a la competencia. Cabe remarcar que estos nombres no han sido oficializados, pero han sido replicados en fotos de redes sociales.

Esas mismas imágenes sirvieron para que muchos supieran de antemano la eventual salida de Katiuska Bula, a pesar de que en la competencia parecía una figura firme, pero que salió expulsada de manera inédita.

¿Por qué hay expulsiones en el Desafío de Caracol?

Las expulsiones en el ‘Desafío’ de Caracol Televisión se aplican únicamente cuando un participante incurre en faltas graves al reglamento establecido.

Según el juez del programa, solo tres normas contemplan la sanción máxima de expulsión: ocultar o consumir alimentos cuando el equipo no tiene beneficio, agredir física o verbalmente a otro participante, o incurrir en un delito durante la competencia.

Por ejemplo, en la temporada 2024 fue expulsado un integrante del equipo Beta por esconder una barra de proteína tras perder el “desafío de hambre”. La producción interpretó este hecho como una “violación a las reglas”, lo que desencadenó la expulsión inmediata.

De igual forma, otro caso que causó polémica fue el de la participante del equipo Alpha, expulsada luego de incumplir múltiples disposiciones relacionadas con la convivencia y los castigos del juego.

El objetivo definitorio de estas sanciones es preservar la equidad y el espíritu competitivo del programa. La producción ha reiterado que no se trata únicamente de rendir en las pruebas físicas, sino también de respetar los procesos establecidos y la convivencia en el campamento.

En ese sentido, la expulsión representa más que una simple eliminación: es el mecanismo más severo ante comportamientos que afectan la integridad del juego o de los miembros del equipo.

Así, la razón por la cual se producen expulsiones en el ‘Desafío’ radica en el incumplimiento intencional o claro de normas esenciales, como ocultar alimentos, agredir a compañeros o cometer actos ilícitos.

Estas decisiones no dependen exclusivamente del rendimiento, sino del compromiso ético y disciplinario. El cumplimiento de las reglas se convierte, por lo tanto, en un factor tan relevante como vencer en las pruebas.

