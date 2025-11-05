La última eliminación del ‘Desafío’ de 2025 en la fase de dos equipos (Omega y Gamma) sirve para determinar cuáles son los semifinalistas del formato, con lo que sería una de las grandes sorpresas si es que se confirma la salida de Katiuska, como es posible ver en unas fotos divulgadas en redes sociales.

Fotos de semifinalistas del ‘Desafío’ de 2025

Esta es la lista de concursantes que aparecieron como eventuales semifinalistas según las imágenes divulgadas en redes sociales, replicadas desde la cuenta de Instagram del creador de contenido Fabián Contreras y que no son parte de lo compartido por Caracol Televisión:

Rosa

Tina

Yudisa

‘Mencho’

‘Potro’

Zambrano)

‘Rata’

Leo

Uno de los puntos que ha llamado más la atención es la ausencia de Katiuska, una de las participantes que más ha demostrado superioridad frente a sus contrincantes en lo corrido de la temporada. Cabe aclarar que nada de esto es oficial y todo es parte del seguimiento propio de los fanáticos.

Entre las curiosidades está que todos los ‘desafiantes’ utilizan uniforme del mismo color (rojo), además del cambio de apariencia de algunos como en el caso de Tina que lleva ahora cabello de tono oscuro.

Ellos están acompañados de algunos concursantes que salieron en eliminaciones pasadas, algunos no hace mucho y otros que dejaron el formato desde casi el principio.

Parece pertinente revisar con especial atención a cada uno de estos participantes reingresados porque su presencia puede ser determinante de cara al remate y en la búsqueda del ganador.

¿Quiénes son los participantes que regresan al ‘Desafío’ de 2025?

Los siguientes concursantes que salieron eliminados en el ‘Desafío’ de 2025 vuelven para la convertirse en compañeros de los antes mencionados semifinalistas:

Gero (Rosa)

Julio (Tina)

‘Lucho’ (Yudisa)

Gio (‘Mencho’)

Daisy (‘Potro’)

Miriam (Zambrano)

Valentina (‘Rata’)

Isa (Leo)

Gero, hijo de Juan Pablo Ángel, fue uno de los eliminados recientes que se ganó el cariño de los televidentes, por lo que su eventual regreso se convierte en una alegría para quienes aplaudieron su comportamiento durante esta edición.

A pesar de que los exparticipantes en la lista aparecen junto a los ocho ‘desafiantes’ que llegaron a la penúltima etapa del programa de Caracol Televisión, queda por ver qué papel cumplen.

Esto replica de alguna manera la estrategia del formato de contar con figuras que fueron parte del ‘reality’, aunque la gran diferencia es que solo tuvieron presente a los de la actual edición.

De igual manera, mientras que la vez pasada estuvieron Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Faustino ‘Tino’ Asprilla, para esta ocasión fue el público el que trajo a otras dos figuras en el concurso.

¿Qué ganadores del ‘Desafío’ vuelven en 2025?

Kevyn y Valkyria son los ganadores del ‘Desafío’ que fueron elegidos por el público para regresar a la edición de 2025, aunque todavía no es claro cuál es el papel específico que desempeñan en la competencia.

Kevyn Rentería fue campeón en la edición de 2024, uno de los participantes más fuertes y notables de esa temporada y reconocido por su impresionante rendimiento físico, siendo un pilar en las victorias de su equipo.

Además de su rendimiento, fue protagonista de controversias debido a su relación sentimental dentro del ‘reality’ con Natalia, lo que ha causo mucho debate entre los televidentes.

Valkyria (su nombre real es Andrea Carolina Olaya Gutiérrez) fue la ganadora del Desafío en el año 2022. En su temporada, comenzó en el equipo Alpha y luego pasó a Beta, donde compitió hasta ganar la final femenina.

Valkyria es una atleta de alto rendimiento en la vida real. Es luchadora olímpica profesional y representó a Colombia en esta disciplina. En el Desafío, se hizo famosa por su increíble fuerza física (superando a muchos hombres), su resiliencia y su temperamento tranquilo y honorable.

Es una de las ganadoras más recordadas y queridas de la historia reciente del programa.

