Así como la vida personal de un actor quedó exhibida en público, una de las figuras actuales de la televisión colombiana mostró todas sus cartas para dejar en evidencia el notable cambio que ha tenido.

La periodista Érika Zapata, actual corresponsal de Antioquia para Noticias Caracol, aprovechó para exponer la manera en la que su presencia en ese informativo la ha llevado a un nuevo camino.

La comunicadora presentó dos fotografías más que reveladoras en las que es posible revisar los detalles de esa realidad de antes frente a la actual con imágenes que, literalmente, dicen más que mil palabras.

¿Cómo ha cambiado Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol?

Érika Zapata mostró dos fotos, una de hace varios años y otra de su actialudad con Noticias Caracol, en las que dejó en evidencia la transformación física que ha vivido en este periodo frente a la pantalla chica.

“No es cirugías, ni IA, es amor propio”, escribió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) la reportera antioqueña acerca de este impactante cambio que ha tenido.

En la primera foto, la ahora presentadora de ‘La granja de hoy’, programa de Caracol Televisión sobre el campo’, luce sin ninguna clase de maquillaje y con el rostro con algunas manchas, además de que no sonríe.

Entre algunos detalles que es posible observar como diferentes frente a la imagen actual, las cejas, el cabello sin peinar y el cuidado de la piel son factores que marcan una diferencia.

La segunda fotografía de Zapata sirve para que exponga su sonrisa (luego de varios tratamientos), además de una presentación mucho más elegante que refleja la experiencia que ha adquirido para aparecer frente a las cámaras, incluso cuando no está en jornada laboral.

La publicación de la corresponsal de Noticias Caracol en Antioquia no es gratuita, pues ella misma ha confesado que se ha sentido señalada por su apariencia física, algo que también la ha llevado a preferir la soltería para evitarse decepciones.

¿Quién es el novio de Érika Zapata, de Noticias Caracol?

La periodista Érika Zapata, quien trabaja para el informativo Noticias Caracol, ha sido abierta respecto a su vida sentimental y ha confirmado que no tiene novio actualmente. En entrevistas ha manifestado que ha estado enfocada en su carrera y que no siente urgencia por iniciar una relación.

Además, Zapata admitió que nunca había tenido una relación formal y que muchos hombres la han buscado por interés, lo cual reforzó su decisión de priorizar el trabajo y su bienestar emocional.

En redes y medios se ha especulado sobre posibles romances, especialmente con su colega Sebastián Palacio, lo cual se ha calificado claramente como una amistad profesional. Según Palacio, hay una gran cercanía entre ambos pero “éramos amigos, no novios”.

Zapata ha bromeado diciendo “ya somos novios” refiriéndose a Palacio, dicha declaración fue parte de un tono jocoso y no se transformó en una confirmación de relación.

¿Quién es Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol?

Érika Zapata es una periodista colombiana que trabaja para el noticiero Noticias Caracol, donde ejerce como corresponsal en Medellín y el Oriente antioqueño. Nacida en el corregimiento de Santa Elena (Medellín), estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica Luis Amigó.

Su estilo se caracteriza por emplear un lenguaje cercano, coloquial y auténticamente paisa, lo cual le ha ganado simpatía y visibilidad en redes sociales y en su labor informativa.

Ha trabajado anteriormente en medios regionales y llegó a Noticias Caracol alrededor de 2020. Con 29 años, nació el 31 de julio de 1996.

Érika Zapata es una figura ascendente del periodismo colombiano, conocida tanto por su autenticidad como por su compromiso profesional, y hasta la fecha no ha hecho pública una relación sentimental activa o pareja oficial.

