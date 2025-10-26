Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano reconocido por su estilo irreverente, crítico y sin filtros. A sus 34 años, se ha ganado un lugar en el mundo digital gracias a su capacidad para decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a expresar.

Se describe a sí mismo como una persona compleja y curiosa, abierta a aprender de los demás, y considera su presencia en ‘La casa de los famosos‘ como un “experimento social” en el que el humor, la crítica y la reflexión se combinan para causar conversación y cuestionar lo establecido.

Durante más de una década, Arrieta ha construido una comunidad que lo sigue precisamente por su autenticidad y su tono desafiante. Sin embargo, ahora sorprende con una decisión que ha causado revuelo: convertirse en uno de los precandidatos para ingresar a ‘La casa de los famosos‘ 3, ‘reality’ que iniciará en 2026. Lo irónico es que él mismo fue uno de los mayores críticos de este tipo de programas.

En una entrevista con ‘La W radio‘, el ‘influencer’ explicó que su decisión se debe a la difícil situación financiera que atraviesa. “Hay mucha competencia. Hoy en día hasta el señor de la tienda puede ser ‘influencer’. Antes era un acuario, ahora es un océano. Nos toca ver qué hacemos”, dijo. Y añadió con su característico tono de humor ácido:

“Estoy en quiebra. Hice mal uso de mis finanzas, fui estúpido, invertí mal, gasté mucho en fiestas, y me tocó irme a ‘La casa de los famosos’. Imagina caer tan bajo como para ir a lo que yo tanto criticaba”.

Sin esconder nada, también reconoció que enfrenta problemas con la Dian: “No tengo por qué mentir. Revisen en la Dian cuánto les debo, me están respirando en la nuca”, bromeó, dejando claro que su sinceridad sigue siendo su principal arma para conectar con el público.

Arrieta, quien ha sido tendencia en múltiples ocasiones por sus comentarios sin filtro y sus debates con otros creadores de contenido, aseguró que su ingreso al ‘reality’ lo ve como un experimento social interesante. En diálogo con RCN, dijo que su principal motivación, más allá del dinero, es la curiosidad: “Soy una persona muy difícil, vamos a ver qué pasa. Puede salir bien o mal, pero seguro nos vamos a reír”.

Respecto a lo que más le costaría dentro de ‘la casa’, Nicolás confesó que no soportaría la ignorancia. “Para eso estamos, para aprender de los demás. En eso estoy abierto”, afirmó. También mencionó que extrañará mucho a su novia, “porque me cae muy bien”, dijo con su habitual toque de sarcasmo.

El creador de contenido adelantó que su paso por el ‘reality’ podría mostrar un lado de él que pocos conocen. “Quiero que la gente vea al ser humano tan horrible que soy, peor de lo que han visto en YouTube. De pronto descubren una faceta distinta”, comentó entre risas.

Nicolás Arrieta, quien ha hecho de la controversia su marca personal, llega a ‘La casa de los famosos‘ 3 como uno de los participantes más esperados. Su presencia,si se da, promete provocar risas, debates y, como siempre, opiniones divididas. Lo que es seguro es que su paso por el programa no pasaría desapercibido, fiel a su estilo: incómodo, sincero y sin miedo a mostrar su verdad.

