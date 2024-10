El creador de contenido Nicolás Arrieta rompió el silencio después de que un video suyo peleando con un vecino se viralizara en redes sociales y creara todo tipo de críticas por su comportamiento.

En las imágenes, captadas en un parque de Bogotá, se ve a Arrieta discutiendo con un hombre hasta que ambos llegan a los golpes, lo que ha creado todo tipo de comentarios en internet. El incidente ha afectado la imagen del ‘influencer’, pues algunos de sus seguidores consideran que no debió involucrarse en esa riña.

En entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, Nicolás Arrieta explicó su versión de los hechos, afirmando que actuó en defensa propia. “El perro del vecino me mordió y él me atacó primero. Lo que hice fue defensa personal”.

“El perro del vecino me mordió, si tú ves el video en detalle el vecino me ataca primero y lo que hice se llama defensa personal, es un proceso que está en fiscalía, el video ya lo borraron porque es un proceso que entorpece el proceso judicial, no puedo hablar mucho de eso, pero fue defensa propia”, dijo el ‘influenciador’.