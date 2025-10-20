La espera terminó. Canal RCN anunciaron oficialmente el inicio de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘ 2026, uno de los ‘realities’ más vistos del país. Este año, la dinámica regresa con una gran novedad: los colombianos serán nuevamente los encargados de elegir a ocho de los nuevos habitantes que formarán parte del programa.

Desde este lunes 20 de octubre, los televidentes podrán votar por su participante favorito entre un grupo inicial de seis famosos, compuesto por creadores de contenido, actores y artistas que se disputarán un cupo dentro de la casa más famosa del país. Cada semana, durante ocho semanas consecutivas, se presentará un grupo diferente de aspirantes y el público decidirá quién de ellos logrará ingresar oficialmente al ‘reality’.

Las votaciones estarán abiertas todos los lunes a partir de las 7:00 a.m. y cerrarán los domingos a las 4:00 p.m. Los resultados se revelarán en la emisión de Noticias RCN del domingo a las 7:00 p.m., donde se anunciará al primer ganador. Los colombianos podrán participar a través del portal oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com y votar cada cuatro horas por su preferido.

Esta primera semana, los protagonistas son seis personalidades que han conquistado las redes sociales con humor, creatividad, música y baile. Cada uno llega con una historia distinta, pero con un mismo objetivo: ganarse el corazón del público y demostrar que tienen lo necesario para convivir en el reality más comentado del país.

Carlos Grande

Actor y creador de contenido, se describe como una persona analítica, reflexiva y consciente de sus emociones. Su propósito en ‘La casa de los famosos’ sería mostrar una faceta distinta, retarse a sí mismo y aprender de la convivencia. Aunque valora el trabajo en equipo, reconoce que la intolerancia ante actitudes negativas podría ser su mayor desafío.

Javier Gómez ‘El Javi’

DJ y bailarín profesional, conocido por su energía y carisma. En redes se ha destacado por su espontaneidad y por conectar con el público a través del baile. Se considera sociable y directo, pero con carácter fuerte cuando siente que no se respetan sus límites. Su mayor fortaleza es la autenticidad y su capacidad para crear empatía.

Juan Diego Becerra

Apasionado por los deportes extremos, este creador de contenido transforma la adrenalina en motivación. Se define como firme y decidido, enemigo de la indecisión y las quejas. Para él, participar en el reality sería una experiencia para poner a prueba su resiliencia y su deseo de superación personal.

‘Juandi’ Duque

Conocido por su humor natural y estilo cercano, Juandi busca llevar alegría a todos los que lo rodean. Afirma que su mayor valor es el respeto, y que huye de los conflictos y las invasiones a su espacio personal. Su objetivo en ‘La casa de los famosos’ sería transmitir buena energía y conectar desde la autenticidad.

Juanchi Brodie (Juan Andrés Robles)

Famoso por su humor positivo y sus mensajes de reflexión, Juanchi se considera noble, tranquilo y justo. Evita las confrontaciones y procura mantener el equilibrio en su entorno. Su presencia en el reality promete momentos de calma y sensatez dentro de un ambiente donde las emociones suelen estar al límite.

Nicolás Arrieta

Creador de contenido con un estilo irreverente y provocador. Se define como curioso y crítico, y ve su participación como un experimento social y fue uno de los ‘influenciadores’ que criticó a los ‘realities’. En redes ha causado conversación con su humor ácido y sus opiniones sin filtros, lo que lo convierte en uno de los aspirantes más comentados del grupo.

Los colombianos podrán votar por su favorito entre el 20 y el 26 de octubre, directamente en el portal oficial del programa. Cada semana llegarán nuevos rostros con historias, estrategias y personalidades distintas, y solo el público decidirá quién merece ingresar al programa.

