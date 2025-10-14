Este 14 de octubre, los seguidores de ‘Masterchef Celebrity‘ vivirán una de las noches más tensas y emotivas de la temporada. La competencia entra en una etapa decisiva, ya que está en juego el ingreso al ‘Top’ 10, un grupo selecto de celebridades que siguen luchando por convertirse en el cocinero o cocinera más famoso del país, en la décima edición del ‘reality’ más popular de la televisión colombiana.

En esta jornada de eliminación, el ambiente estará cargado de presión y emociones, pues uno de los participantes abandonará la cocina más famosa del país.

Entre los opcionados a salir se encuentran varios nombres fuertes y queridos por el público: Carolina Sabino, David Sanín, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila, ‘Pichingo’, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos. Sin embargo, todos los indicios apuntarían a que el eliminado de esta noche sería el comediante paisa David Sanín.

Según conoció Pulzo, el improvisador no lograría convencer al exigente jurado con su preparación. Un error técnico o de sabor —del cual aún no se conocen detalles exactos— habría sido decisivo para su salida, a pesar de su carisma y desempeño en capítulos anteriores.

Aunque muchos creían que Ricardo Vesga sería quien abandonaría el programa, todo parece indicar que quien se despedirá de la competencia este martes será Sanín.

¿Quién es David Sanín, de ‘Masterchef’?

David Sanín no es un rostro desconocido para quienes siguen la escena cultural y teatral de Colombia. Nacido en Medellín, Sanín es un artista con más de 25 años de experiencia en el mundo del espectáculo, especialmente en el teatro de improvisación.

“Soy David Sanín, improvisador teatral. Llevo más de 25 años en este oficio haciendo improvisación, y ahora me le mido a la cocina de ‘MasterChef’”, comentó entre risas en una entrevista concedida a Pulzo, cuando ingresó al ‘reality’.

Desde que estaba en segundo de primaria, Sanín se enamoró del arte escénico. Con el paso de los años, consolidó su carrera participando en diversos programas de televisión regional en Medellín, además de liderar el reconocido grupo de improvisación Acción Impro, una compañía con gran trayectoria en Colombia. Bajo su dirección, han llevado a cabo espectáculos en escenarios físicos y también a través de plataformas virtuales, ampliando su alcance y visibilidad.

Su participación en ‘Masterchef Celebrity’ representó un nuevo reto en su carrera, enfrentando un formato completamente distinto al que estaba acostumbrado. Aun así, logró conectar con el público gracias a su espontaneidad, sentido del humor y capacidad de adaptación, valores que también son esenciales en la cocina.

Una despedida que sorprenderá a más de uno

De confirmarse su eliminación, la salida de David Sanín sería una de las más emotivas de la temporada, pues dejaría atrás no solo a un participante talentoso, sino también a uno de los más auténticos y carismáticos del grupo. La cocina más famosa se quedaría sin uno de sus grandes animadores, y el ‘top’ 10 avanza con más tensión que nunca.

