La competencia culinaria de ‘Masterchef Celebrity‘, en su edición número 10 del Canal RCN, se encuentra en una etapa decisiva, y las tensiones entre los participantes no se han hecho esperar.

En el más reciente capítulo, los famosos se enfrentaron a un reto clave con el objetivo de asegurar un lugar en el codiciado balcón y, de paso, acercarse al anhelado Top 10. Sin embargo, en medio de las emociones, un nombre volvió a convertirse en tema de conversación: Ricardo Vesga.

El actor, recordado por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, ha despertado opiniones divididas dentro del concurso. Aunque ha logrado mantenerse en competencia, varios de sus compañeros consideran que lo ha hecho sin asumir mayores riesgos culinarios.

Este hecho causó un debate dentro y fuera de la cocina, especialmente después de su más reciente preparación: un arroz paisa que terminó provocando una discusión con la presentadora Claudia Bahamón, quien opinó que el plato se asemejaba más a un calentado.

Mientras el jurado deliberaba, varios participantes aprovecharon para expresar lo que realmente piensan sobre el desempeño de Vesga. En tono de desahogo, algunos manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de que el actor no solo ingrese al Top 10, sino que incluso pueda llegar a la gran final del concurso.

La actriz ‘Patty’ Grisales fue una de las primeras en pronunciarse, señalando que, aunque el arroz paisa podría salirle bien, el problema radica en que Ricardo siempre juega a lo seguro. La crítica central hacia él es que evita los riesgos y repite fórmulas conocidas, mientras otros compañeros se exponen a fallar intentando innovar.

El también actor Luis Fernando Hoyos reforzó esa idea con un comentario contundente: “Va para no ganarse un delantal, hace un plato que tiene claro y no está tomando riesgos”.

Por su parte, Raúl Ocampo se refirió con ironía a la aparente facilidad con la que Vesga avanza en el programa, y Violeta Bergonzi, desde el balcón, añadió en tono sarcástico: “Ya tiene el plato de la final”.

La presentadora no se detuvo ahí. Entre risas, agregó: “Sornero, suavecito, desfilando en esta pasarela y avanza; los demás se caen y él sigue relajado… Nos va a ir sacando”. Estas palabras reflejan la percepción de varios concursantes que sienten que el actor está avanzando sin el mismo nivel de esfuerzo que los demás.

A las críticas también se sumaron Valentina Taguado y Alejandra Ávila, quienes coincidieron en que Ricardo no experimenta ni se reta con nuevas recetas. Para ellas, el problema no es solo la falta de riesgo, sino la sensación de injusticia que se provoca cuando alguien progresa sin mostrar evolución culinaria.

Sin embargo, a pesar de los comentarios negativos dentro del set, Ricardo Vesga cuenta con un sólido respaldo fuera del programa. En su cuenta de Instagram, numerosos seguidores han salido en su defensa, asegurando que muchos lo subestiman y que su constancia y serenidad podrían llevarlo muy lejos en la competencia.

Entre mensajes de apoyo, varios fanáticos han destacado que su estrategia, basada en la calma y la precisión, también tiene mérito en un formato donde los nervios y la presión pueden jugar en contra. “Lo critican porque no se desespera. Ricardo es tranquilo y sabe lo que hace”, escribió un usuario.

