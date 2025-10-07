En medio de las curiosidades del mundo del espectáculo, el video de adelanto del capítulo 68 del ‘Desafío’ 2025 le puso un ingrediente picante que dejó en vilo a miles de seguidores.

La posibilidad del embarazo de una concursante en la edición actual quedó sobre la mesa y ahora quedan muchas preguntas por resolver, de acuerdo con lo que se mostró en el anuncio de la emisión del martes 7 de octubre de 2025.

¿Qué participante está en posible embarazo en el ‘Desafío’ 2025?

Katiuska Bula es la mujer que de acuerdo con las imágenes del adelanto del capítulo 68 del ‘Desafío’ 2025 que ofreció Caracol Televisión tendría un embarazo, luego de revisar supuestamente una prueba.

El anuncio en cuestión mostró cómo ella compartió con sus compañeros de Omega una prueba de embarazo, en medio de la sorpresa de propios y extraños, aunque con la concursante sin alterarse demasiado.

El avance del programa de competencias físicas de Caracol Televisión solo ofreció algunos fragmentos en los que se crea la idea de que es posible que Katiuska esté embarazada, aunque no dan mayores detalles.

Leo se refirió al tema y afirmó que la producción del formato tendría que llevar a cabo algunos exámenes correspondientes a esa eventualidad, que de confirmarse desembocaría en la salida de la barranquillera de 26 años.

¿Quién es el esposo de Katiuska, del ‘Desafío’ 2025?

Lo llamativo es que Katiuska reveló en el ‘Desafío’ que está legalmente casada desde el 13 de enero de 2024, con su pareja de varios años, aunque el nombre de su esposo no ha sido divulgado públicamente. Se sabe que es un amigo de hace muchos años.

Durante la emisión del capítulo 40 del programa, Katiuska compartió que el matrimonio se celebró de forma bastante espontánea: al terminar su turno de trabajo, su pareja fue por ella durante su hora de almuerzo y procedieron a casarse.

Ella explicó también que, aunque el vínculo legal ya existe, han mantenido discreción alrededor del asunto; muchos de sus familiares y allegados se enteraron solo al descubrirlo en el programa de televisión.

Katiuska reconoció que la relación ha atravesado momentos difíciles, describiéndola como “complicada”, pero manifestó que ambos han decidido darle oportunidades para fortalecer su lazo.

En paralelo, la participante ha mencionado vínculos sentimentales previos, entre ellos una relación de corta duración con el atleta olímpico Anthony Zambrano, que duró unos dos meses antes del inicio del ‘reality’.

Sin embargo, ese romance fue anterior al matrimonio, y ella lo ha llamado su “momento humilde”, espacio que decidió dejar atrás en su vida.

Lo cierto es que dentro de todo el contexto, esta situación parecería ser parte de uno de los retos que suelen ponerle al ‘Elegido’ del ‘Desafío’ 2025 en el desarrollo del formato, cuando deben engañar al resto de participantes.

¿En qué consiste el ‘Elegido’ del ‘Desafío’?

La producción introdujo en el ‘Desafío’ 2025 la dinámica denominada ‘El Elegido’, que añade tensión e interacción entre concursantes y audiencia, con sorpresas para muchos.

Durante cada ciclo, uno de los participantes es seleccionado al azar para asumir el rol del Elegido. Ese concursante recibe una misión secreta en un momento en que todos los participantes están distraídos, generalmente durante una sesión de meditación guiada.

El Elegido debe cumplir con su tarea sin que nadie descubra su identidad ni la naturaleza del encargo. Revelar su rol o fracasar en la misión conlleva consecuencias graves dentro de la competencia.

Si el participante logra cumplir exitosamente su tarea, obtiene un premio de 10 millones de pesos, que se deposita directamente en su cuenta personal. En contraste, si no lo consigue, deberá afrontar el ‘Desafío a Muerte’ y corre el riesgo de perder su lugar en el programa.

La audiencia también participa activamente: quienes deseen pueden votar en línea para adivinar quién es ‘El Elegido’ Si el espectador acierta y responde correctamente una pregunta relacionada con el ‘reality’, puede ganar un premio de cinco millones de pesos.

Además, antes de cada emisión nueva se cierran las votaciones, y durante el programa se pregunta a los participantes quién creen que fue el ‘Elegido’ en el correspondiente ciclo de competencias.

Este esquema añade un elemento de sigilo, estrategia y riesgo adicional a la competencia tradicional del Desafío, puesto que un fallo puede marcar la salida del participante, mientras que el éxito le garantiza ventaja económica y protección frente a sanciones.

