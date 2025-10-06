El próximo lunes festivo 13 de octubre a las 8:30 p. m., Caracol Televisión estrenará una nueva edición del programa ‘Voy por ti, Juega por mí’, un formato que por sexto año consecutivo combina solidaridad y entretenimiento en una misma pantalla, presentado por Carlos Calero.

Esta iniciativa, desarrollada en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tiene como objetivo recaudar fondos y visibilizar las problemáticas que afectan a la infancia y adolescencia en el país, promoviendo la protección de sus derechos y el acceso a mejores oportunidades.

En esta edición, la campaña se enfocará en cuatro líneas de trabajo fundamentales que desarrolla UNICEF en Colombia:

Prevención de violencias basadas en género.

Oportunidades de vida para adolescentes y jóvenes que viven en zonas afectadas por el conflicto armado.

Educación sobre el riesgo de minas antipersonal y artefactos explosivos.

Protección de la niñez en contextos de emergencia.



A través de este espacio televisivo, los televidentes podrán divertirse mientras aportan a una causa que transforma vidas. Con sus donaciones únicas o mensuales, los colombianos contribuirán a la creación de espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, ayudando a prevenir distintos tipos de violencias —especialmente la sexual y psicológica—, y fortaleciendo programas que promueven el desarrollo y bienestar infantil.

Gracias a estas contribuciones, UNICEF podrá impulsar proyectos productivos para jóvenes y adolescentes, distribuir kits educativos que ayuden a prevenir accidentes por minas antipersonal y ofrecer ayuda humanitaria en regiones vulnerables como el Catatumbo (Norte de Santander).

De esta manera, cada aporte se convierte en una herramienta real para construir un futuro más esperanzador para la niñez colombiana.

¿De qué se trata ‘Voy por ti, Juega por mí’?

Para Caracol Televisión, este formato representa mucho más que un concurso. Así lo expresó Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento del canal:

“Entretener con nuestros programas siempre será una valiosa manera de acompañar a nuestras audiencias, pero cuando ese propósito se une a la posibilidad de generar impacto social, su alcance se multiplica. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de ‘Voy por ti, Juega por mí’, un programa que respalda la misión de UNICEF y nos permite inspirar, transformar y construir una sociedad más solidaria y participativa”.

Por su parte, José María Reyes, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Caracol Televisión, destacó el valor transformador del proyecto:

“Con ‘Voy por ti, Juega por mí’ reafirmamos nuestro compromiso con una televisión que moviliza y genera impacto. Esta iniciativa demuestra que los contenidos también pueden transformar realidades y convocar a la sociedad en torno a causas como la protección de la niñez”.

Desde UNICEF, Tanya Chapuisat, representante en Colombia, resaltó la importancia de esta alianza:

“Esta plataforma nos permite mostrar los retos que enfrenta la niñez a diario y cómo cada colombiano puede ser parte de la solución. Con sus donaciones seguimos construyendo un país en el que cada niño, niña y adolescente tenga una infancia libre de violencias y con oportunidades”.

Cómo donar y participar en ‘Voy por ti, Juega por mí’

Desde el 9 de septiembre, las personas interesadas pueden hacer su donación a través de la página www.ayudaunicef.com o comunicándose por WhatsApp al número 323 254 0722. Las donaciones, que pueden ser únicas o mensuales, tienen un valor mínimo de 20.000 pesos colombianos.

Quienes contribuyan quedarán habilitados para participar en las dinámicas del programa y, además, podrán competir por un carro 0 km.

Una vez confirmada la donación, UNICEF enviará un código de acceso por correo electrónico, SMS o WhatsApp, que permitirá ingresar el día del concurso al sitio web https://unicef.caracoltv.com. Desde allí, los participantes podrán apoyar a su concursante favorito —uno de los denominados ‘Amigos de la Niñez’— y seguir en vivo las diferentes pruebas del programa.

