En medio de las revelaciones de las figuras de la farándula colombiana, una de las celebridades sacó a relucir una situación inesperada luego del fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida como ‘la Gorda’ Fabiola.

Una actriz que fue amiga y muy cercana a la samaria habló sobre el tema en entrevista en Bravíssimo el sábado 4 de octubre, donde puso sobre la mesa un tema que a ella misma la sorprendió.

¿Cómo se ha comunicado ‘la Gorda’ Fabiola después de su muerte?

Alexandra Restrepo, humorista de ‘Sábados felices’ y excompañera de ‘la Gorda’ Fabiola en ese formato, indicó cómo se les ha manifestado la fallecida comediante.

“Ayer [viernes 3 de octubre de 2025], pasó una cosa muy loca y es que estaba yo en Caracol y, de pronto, me llama el productor de ‘Sábados felices’, ‘el Negro’ Gaviria, y me dice: ‘Estoy acá con mi mujer y te la voy a pasar'”, relató en la primera parte de su relato, donde aún no había mayor sorpresa.

Lo cierto es que la esposa del productor del programa de humor de Caracol Televisión le contó que se soñó con ella y que ‘la Gorda’ Fabiola le daba besos en la frente, a lo que le sumó un detalle que la asombró al indicarle que la fallecida comediante le pidió que llamara a Restrepo porque estaba muy triste, por lo que le consultó sobre su estado de ánimo.

“Yo sí estaba muy triste”, confesó al tiempo que expresó su sorpresa por lo sucedido con ese episodio en específico y agregó: “Y así ha sido con María Auxilio, con Diego, el director [se soñó con ella]”.

Incluso, recordó que cuando empezaron la actual edición del ‘Desatino’ (parodia del ‘Desafío’) el director tuvo un sueño sobre ella en el que le pedía que hicieran una oración que era parte de las tradiciones que instauró Posada dentro del equipo de trabajo.

“A ‘Polilla’ se le aparece en sueños y le dice cosas, ella siempre se hace presente”, remató Restrepo sobre las manifestaciones de ‘la Gorda’ Fabiola ante sus seres queridos después de su muerte.

¿De qué murió ‘la Gorda’ Fabiola?

Fabiola Emilia Posada Pinedo, conocida popularmente como ‘la Gorda’ Fabiola, falleció por una infección bacteriana que avanzó de forma rápida y sorpresiva. Murió el 19 de septiembre de 2024, a los 61 años, en Bogotá.

Aunque Fabiola padecía enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión (y había enfrentado complicaciones cardiacas en años anteriores), sus hijos se encargaron de aclarar que no fue la diabetes ni problemas del corazón lo que la mató, sino la bacteria que se había desarrollado sin que los médicos inicialmente identificaran el foco. Según declaraciones, cuando finalmente se hicieron cultivos los hallazgos indicaron una infección ya muy avanzada.

Algunos medios también señalaron que al momento de su situación crítica hubo problemas respiratorios y cardiovasculares relacionados con esa infección.

En su biografía, figuran antecedentes como una operación de bypass gástrico a causa de su obesidad, además de múltiples intervenciones cardíacas a lo largo de su vida.

¿Quién es Alexandra Restrepo, humorista de ‘Sábados felices’?

Alexandra Restrepo (Medellín, 10 de diciembre de 1970) es actriz, humorista y comediante colombiana conocida por su larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

Hija de Francisco José Restrepo, locutor y presentador de noticias, su incursión en la actuación comenzó en producciones como ‘Musidramas’ de Producciones Punch y series tempranas como ‘Deseos’, ‘Mi barrio’, ‘Los frescos’ y ‘La daga de oro’.

Uno de los hitos más reconocidos de su carrera es su participación en el programa de humor Sábados Felices, al que ingresó en 1992, gracias a una oportunidad brindada por Alfonso Lizarazo.

En ese espacio ha interpretado distintos personajes y se ha consolidado con uno emblemático: Sagrario, mujer campesina con mezcla de acentos (cundiboyacense y costeño) cuya frase más recordada es “¡Eche sumerce no joda!”.

Adicionalmente, Alexandra se destaca por sus imitaciones: en Sábados Felices interpreta a la presentadora Andrea Serna en la parodia ‘El Desatino’, que remite al ‘Desafío’.

Su labor humorística ha sido acompañada de diversos desafíos personales. En 2024 sufrió un accidente de tránsito en el que uno de sus vehículos impactó el taxi en que viajaba, desplazando una vértebra en su cuello y obligándola a guardar reposo mientras continúa con sus labores artísticas

