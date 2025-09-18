La hija mayor de la recordada humorista ‘Gorda’ Fabiola, Alejandra Valencia Posada, conmovió a los seguidores de su madre al compartir un emotivo mensaje y un video en el que aparece celebrando un cumpleaños junto a ella.

En la grabación se observa un momento lleno de complicidad familiar: mientras todos entonan el tradicional “Feliz cumpleaños”, la humorista, fiel a su estilo irreverente y divertido, toma del cabello a uno de sus familiares a manera de broma, provocando una risa tímida de quien fue la protagonista del curioso mechoneo.

La escena, más que un acto de travesura, refleja la chispa y espontaneidad que siempre caracterizó a la artista, conocida por su autenticidad y humor sin filtros.

Junto al video, Valencia escribió un sentido mensaje que rápidamente causó reacciones de cariño en redes sociales, a un año del fallecimiento de la humorista.

“Espero que todos los ángeles te canten hoy, mami, mientras yo guardo tu amor en mi corazón para siempre… Estoy segura de que hoy se celebrará una gran fiesta en el cielo, porque el ángel más bonito de todos está de cumpleaños”, expresó.

La hija de la humorista agregó que, aunque no pueda entregarle un regalo o darle un abrazo físico, sí tiene la certeza de poder celebrar la vida y el legado de amor que su madre dejó en la tierra. “Te amo, ma… ¡Feliz cumpleaños!”, finalizó.

El mensaje de Alejandra emocionó profundamente a los seguidores de la ‘Gorda’ Fabiola, quienes aprovecharon para dejar comentarios de apoyo, recordar anécdotas de la humorista y resaltar la huella imborrable que dejó en la televisión colombiana y en los corazones de quienes la admiraron.

Sin duda, esta conmemoración se convierte en un recordatorio de que el humor, la ternura y el legado de la ‘Gorda’ Fabiola siguen vivos no solo en su familia, sino también en la memoria de un país que la despidió con amor.

¿Qué le pasó a la gordita Fabiola y de qué murió?

La ‘Gorda’ Fabiola Posada, humorista, actriz y figura muy querida de ‘Sábados Felices’, falleció el 19 de septiembre de 2024 en Bogotá a los 61 años.

Durante su vida tuvo varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hipertensión y complicaciones cardíacas, que la llevaron a estar hospitalizada en diferentes ocasiones. En el último año sufrió una crisis cardíaca y respiratoria que agravó su estado. Finalmente, según lo informado por su familia y medios nacionales, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

¿Qué negocio dejó ‘La Gorda’ Fabiola antes de morir?

Fabiola Posada no solo brilló en el mundo del entretenimiento, también dejó huella en el ámbito empresarial. En 2010 lanzó su marca de ropa ‘By La Gorda Fabiola’, inaugurando su primera tienda en el centro comercial Centro Mayor, en Bogotá.

La idea nació porque muchas mujeres de talla grande le preguntaban dónde conseguía sus prendas. Al notar la falta de opciones en el mercado, decidió crear una línea especializada que ofreciera moda, estilo y confianza a este público históricamente desatendido. Su iniciativa marcó un precedente en la industria, demostrando que la inclusión también puede ir de la mano con el diseño y la elegancia.

