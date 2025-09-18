El recuerdo de la ‘Gorda’ Fabiola sigue vivo en el corazón de su familia, amigos y seguidores. Este 18 de septiembre, en el día en que la humorista colombiana hubiera celebrado un nuevo cumpleaños, su hijo David Polanía decidió rendirle un homenaje lleno de amor y nostalgia, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales.

En su publicación, David abrió su corazón para dedicarle unas palabras a su madre, evocando la alegría y el colorido que ella siempre transmitió.

El hijo de la humorista recordó que, aunque ella ya no está físicamente, confía en que desde el cielo celebra esta fecha especial rodeada de seres queridos que partieron antes.

“Sé que estás disfrutando esta fecha acompañada de familiares, amistades y compañeros que partieron antes de ti. Desde aquí, te recordamos con profundo amor y con ese humor que tanto nos enseñaste. Elevaremos muchas oraciones, como te gustaba, y conmemoraremos tu cumpleaños, aunque a veces sea inevitable llorar”, agregó en su dedicatoria.

Concluyó su mensaje enviando un beso y un abrazo simbólico, cargados del cariño infinito que siente por su madre: “Te mando el más dulce de los besos, el más fuerte de los abrazos y el más profundo deseo de cumpleaños. Te amo”.

Las palabras de David no pasaron desapercibidas. De inmediato, decenas de usuarios reaccionaron en redes sociales, aplaudiendo el gesto y sumándose al homenaje en memoria de la humorista. Muchos destacaron la manera en que el mensaje reflejaba el vínculo especial que siempre existió entre madre e hijo.

“Tienes el angelito más bello y sonriente cuidándote, el cielo está de fiesta hoy”, escribió un seguidor. Otros recordaron con gratitud su legado humorístico: “Allá en el cielo sigue haciendo reír y siendo feliz, hoy es un día para recordarla con más amor que nunca”.

¿De qué murió la ‘Gorda’ Fabiola?

La partida de la reconocida humorista causó gran tristeza en el país. La noticia fue confirmada por Gabriel de las Casas, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, quien, a través de su cuenta de X (antes Twitter), anunció: “Acabo de hablar con el gran ‘Polilla’ y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”.

La ‘Gorda’ Fabiola falleció tras permanecer varios días hospitalizada en una clínica de Bogotá. Según se conoció, sufrió un infarto debido a complicaciones de salud que arrastraba desde hacía tiempo.

¿Cómo fueron los últimos días de la ‘Gorda’ Fabiola?

La humorista había enfrentado diversas dificultades médicas a lo largo de su vida. Desde hace varios años batallaba contra la diabetes, enfermedad que complicó su estado de salud. En 2014 fue sometida a una cirugía de corazón abierto, tras haber sufrido cuatro infartos.

En 2018 volvió a vivir un episodio crítico: durante las grabaciones de Sábados Felices, se desmayó y posteriormente entró en coma por cerca de un mes. En aquel entonces se conoció que la causa estuvo relacionada con un cuadro de anemia severa que derivó en desnutrición.

Pese a los quebrantos de salud, la ‘Gorda’ Fabiola nunca perdió su alegría ni su entrega al humor. Su valentía y capacidad de sobreponerse la convirtieron en un símbolo de fortaleza para muchos.

Hoy, en la fecha de su cumpleaños y a tan solo un día de cumplirse un año de su fallecimiento, su hijo y sus seguidores mantienen viva su memoria con cariño, recordándola no solo como una de las humoristas más importantes de Colombia, sino también como una madre amorosa y una mujer que dejó huella en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla.

