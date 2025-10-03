La competencia en ‘Masterchef Celebrity‘ 2025 continúa dando giros inesperados y la jornada del 3 de octubre no fue la excepción. El protagonista de la noche fue el actor Jorge Herrera, quien apenas hacía unos días había logrado reingresar al ‘reality’ gracias a una votación interna entre sus compañeros.

Su regreso causó revuelo en redes sociales, pero su permanencia sería más corta de lo esperada, ya que terminó nuevamente eliminado.

Jorge Herrera sería el próximo eliminado de ‘Masterchef’

El regreso de Herrera se produjo en una dinámica que sorprendió a la audiencia. Los participantes que aún permanecían en competencia tuvieron la responsabilidad de votar por cuál de los eliminados debía tener una nueva oportunidad. Tras el conteo, el experimentado actor obtuvo seis votos, asegurando así su entrada a la cocina más famosa del país.

Lo llamativo de esta decisión no fue el número de votos, sino las razones detrás de ellos. En lugar de apoyarlo por afinidad personal o por su desempeño, muchos lo eligieron porque consideraban que su nivel en la cocina era inferior al de otros posibles candidatos.

Es decir, lo vieron como el “rival más débil” y, en un movimiento estratégico, decidieron que era más conveniente su regreso que el de alguien con más habilidades culinarias.

A pesar de este trasfondo, el público celebró con entusiasmo su retorno. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño: “Qué alegría que vuelva don Jorge”, “ay, cómo extraño a don Jorge”, “maravilloso, esto se compuso. Bienvenido, don Jorge” o “Don Jorge y su humor negro, fantástico”. La audiencia recordaba con afecto su estilo particular, su personalidad única y el toque de elegancia que aportaba al programa.

Una segunda oportunidad que duraría poco

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Herrera en su segunda etapa dentro del ‘reality’. Luego de enfrentar la prueba de salvación, su desempeño no alcanzó el nivel esperado por los jurados. Su plato, aunque presentado con dedicación, no cumplió con los estándares de exigencia de la competencia, lo que lo llevó directamente a la temida ronda de eliminación.

La eliminación estaría entre los participantes entre Ricardo Vesga, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Luis Fernando Hoyos y Raúl Ocampo.

Allí, las cosas no mejoraron. El actor no lograría esta noche de eliminación conquistar al exigente paladar de los jueces y terminaría despidiéndose por segunda vez, apenas una semana después de su sonado regreso. Lo que parecía ser una nueva oportunidad para redimirse en la cocina más famosa del país terminaría convirtiéndose en una corta estadía que dejó un sabor agridulce.

Como era de esperarse, la posible salida de Jorge Herrera no pasaría desapercibida entre los seguidores de ‘Masterchef’. Muchos lamentaían que su reingreso, celebrado con tanto entusiasmo, terminaría tan pronto. Sin embargo, otros reaccionarían con humor, recordando que el actor, conocido también como “don Hermes” por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’, solo lograría permanecer más semana en la competencia tras su retorno.

Por ahora, todo indicaría que este segundo adiós de Jorge Herrera es definitivo. Su paso por el ‘reality’, aunque breve, se recordará como el participante con menos tiempo en estar en la competencia tras una segunda oportunidad.

