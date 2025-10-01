El reconocido locutor de la emisora Los 40 y conductor del programa radial ‘Los Impresentables’, Roberto Cardona, sorprendió recientemente a su audiencia al compartir un “chisme bomba” sobre la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, el ‘reality’ que se transmite por RCN Televisión y que se ha convertido en una de las producciones más comentadas de la televisión nacional.

Con su estilo directo y desenfadado, Cardona abrió espacio en su programa para hablar del futuro del ‘reality’ y soltó una revelación que calificó como información confidencial. “Tengo chisme de ‘La casa de los famosos’, ya están presuntamente confirmados los presentadores del ‘reality’”, comenzó diciendo, lo que de inmediato captó la atención de los oyentes.

De acuerdo con lo que relató, los conductores principales del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, continuarán al frente de la tercera temporada. Ambos han logrado consolidar una dinámica entretenida y efectiva frente a las cámaras, por lo que su permanencia no resulta una sorpresa. Sin embargo, el verdadero giro de la noticia estaba en lo que venía después: las presentadoras del ‘Aftershow‘.

Cardona explicó que, hasta el momento, el ‘Aftershow’ del ‘reality’ había estado en manos de una dupla que resultó ser muy exitosa tanto en televisión como en el entorno digital: Karen Sevillano y Vicky Berrío. Las dos lograron conectar con el público gracias a su autenticidad, humor y cercanía, convirtiéndose en un complemento clave del formato. “Karen y Vicky son una gran dupla en televisión e internet, talentosas, pero solo una continúa”, aseguró el locutor, dejando a más de uno con la duda.

¿Qué presentadora saldría de ‘La casa de los famosos’?

Luego, reveló el detalle que muchos seguidores no esperaban: solo Karen Sevillano seguirá en la tercera temporada, mientras que Vicky Berrío no hará parte del equipo de presentadoras. Según Cardona, su lugar estaría destinado a ser ocupado por Karina García, una joven que ha manifestado en varias ocasiones que su sueño es abrirse paso en la televisión como presentadora.

Cardona describió a Karen Sevillano como una de las ‘influenciadoras’ que mejor se ha adaptado al rol de presentadora. En sus palabras, ha sabido aprovechar su popularidad en redes sociales para llevarla al mundo de la televisión con profesionalismo y carisma.

Por su parte, reconoció que Vicky Berrío, además de ser una gran comediante, cumplió con un destacado papel en la conducción del ‘Aftershow‘, demostrando que podía desenvolverse en un escenario distinto al humor.

En cuanto a Karina García, la voz de ‘Los 40′ resaltó que cumple con el perfil para asumir este reto. “Karina ha dicho que su sueño es ser presentadora. Tiene el perfil, es muy bella y este puede ser un trampolín para saber si tiene carrera en el entretenimiento”, expresó.

Según él, esta oportunidad podría convertirse en la plataforma ideal para que Karina muestre sus capacidades en un formato exigente como lo es ‘La casa de los famosos’.

No obstante, el locutor también advirtió que el camino no será sencillo. Señaló que en la televisión colombiana ha habido varios casos de ‘influenciadores’ que, a pesar de su éxito en redes sociales, no lograron consolidarse en la pantalla chica. “Muchos ‘influenciadores’ han fracasado cuando se les pone en televisión. Por eso hay que darle el beneficio de la duda. No se equivoquen pensando que porque ha crecido digitalmente y ha construido comunidad en Instagram pueda hacer lo mismo en televisión”, comentó.

La revelación de Cardona causó revuelo inmediato en redes sociales, donde los seguidores del ‘reality’ comenzaron a opinar sobre el cambio. Algunos lamentaron la salida de Vicky Berrío, destacando su espontaneidad y carisma, mientras que otros se mostraron expectantes por ver cómo se desempeña Karina García en este nuevo rol pero no le dan fe.

“Qué lástima por Vicky, la dupla con Karen era lo máximo”, “ya me imagino a Karina diciendo: ‘ay no, Karen, yo nunca…’”, “a Karina ya la vimos en Lo Sé Todo y lo hizo muy bien, incluso mejor que Roberto”. “No, Vicky y Karen juntas son las mejores”.

Por ahora, RCN no ha emitido un comunicado oficial confirmando los cambios. Sin embargo, la filtración de Cardona ya encendió la conversación y dejó a los fanáticos con la mirada puesta en el estreno de la tercera temporada, que promete traer no solo nuevos famosos a la casa, sino también sorpresas en la conducción del programa y su ‘Aftershow‘.

