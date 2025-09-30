Hace unas semanas, Claudia Varón, madre de Martín Elías Díaz Jr., anunció con entusiasmo a través de sus redes sociales que su hijo había sido preseleccionado para formar parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos‘, el popular ‘reality’ de RCN Televisión.

La noticia causó gran expectativa entre los seguidores del joven cantante vallenato, quienes soñaban con verlo en el formato televisivo que reúne a diversas celebridades en convivencia bajo un mismo techo.

Sin embargo, en declaraciones exclusivas a EL PILÓN, Varón confirmó que su hijo decidió no participar en el programa por motivos relacionados con su edad y principios familiares.

“Son muchas cosas: primero, Martín Elías es menor de edad. Segundo, los valores y el ejemplo que estamos dando para la nueva generación”, expresó la madre, dejando en claro que la decisión estaba basada en la ética y en la responsabilidad de transmitir un mensaje adecuado a sus seguidores más jóvenes.

Aunque descartó la participación formal del artista en el ‘reality’, Claudia Varón aclaró que se mantienen conversaciones para que Martín Elías Jr. pueda asistir ocasionalmente a algunas de las celebraciones que el programa organiza los fines de semana, lo que permitiría a los fanáticos verlo sin comprometer sus estudios ni su agenda profesional.

Por su parte, Carlos Bloom Jr., mánager del cantante, detalló que el cumplimiento de sus estudios universitarios de Administración de Empresas en Barranquilla, junto con una apretada agenda de presentaciones musicales, fueron determinantes para tomar la decisión final.

“La única condición para tener a Martín Elías en ‘La casa de los famosos’ era con un permiso de salida para los fines de semana para los ‘shows’, pero no lo permitieron por el tipo de programa; no llegamos a un tipo de acuerdo”, explicó Bloom, resaltando que la logística del ‘reality’ no se ajustaba a las necesidades del artista.

Además, desmintió rumores que habían circulado en portales especializados en música vallenata, donde se afirmaba que la producción ofrecía un pago de 50 millones de pesos por la participación de Martín Elías Jr.

“Él sí quería ser parte del ‘reality’, pero al final no pudo por la universidad y sus presentaciones musicales. Nunca arreglamos el tema económico porque estábamos coordinando primero su estadía, pero al final allá no es que den mucho dinero”, aclaró el representante.

La decisión de no ingresar al ‘reality’ también refleja la visión familiar de mantener un equilibrio entre la exposición mediática y el crecimiento profesional y personal del joven cantante. Claudia Varón enfatizó que, aunque la oportunidad era tentadora, los principios y la educación de Martín Elías Jr. fueron prioritarios, asegurando que la experiencia televisiva podría esperar hasta que sea mayor de edad y tenga mayor libertad para manejar su carrera y compromisos académicos.

Mientras la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ está programada para estrenarse en enero de 2026, Martín Elías Jr. continúa enfocado en su carrera musical.

