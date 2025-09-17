Martín Elías Junior, hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías, sigue dando de qué hablar no solo por su creciente carrera musical, sino también por las revelaciones que hace sobre su vida personal y la forma en que maneja sus ingresos.

En una reciente entrevista con Víctor Sánchez, el joven artista abrió su corazón y contó en qué gasta los millones que gana como cantante, dejando claro que su fe y su familia ocupan un lugar prioritario.

Durante la conversación, el heredero del legado musical de Diomedes Díaz y de su padre, Martín Elías Díaz, explicó que una parte fundamental de sus finanzas está destinada a la iglesia cristiana a la que asiste desde niño.

Según él, nunca olvida entregar el diezmo, un compromiso que considera sagrado. “Si tú quieres saber en qué me gasto el dinero, por ejemplo, yo me gano en un mes 20 millones y siempre saco mi diezmo. Le doy 2 millones de pesos a la iglesia cristiana por el diezmo, y lo hago desde que tengo uso de razón”, contó.

Con una sonrisa, también bromeó sobre cómo ajusta su diezmo según sus ingresos. “Si me llegara a ganar 800 mil, pues le doy 80 mil. Para mí siempre es duro, porque por todas las bendiciones que Dios me da, toca retribuir. Ahora, cerrando los ojos, los doy”, aseguró. Este hábito lo practica con disciplina, convencido de que su éxito es fruto de la fe y la gratitud.

El joven, de apenas 17 años, también reveló que otra parte de sus ganancias la entrega a su madre, Caya Varón, quien lo acompaña y guía en cada paso de su carrera.

“Si me quedan por ahí 15 millones, le digo a mi mamá: ‘Mami, guarda’. Y con lo otro me gasto en mis joyas, mi ropa fina, mis zapatos”, agregó con franqueza, demostrando que, pese a su corta edad, procura equilibrar el disfrute de sus logros con la responsabilidad hacia su familia.

¿Martín Elías Junior en ‘La casa de los famosos’?

Además de su música, el joven ha llamado la atención por otro motivo: su posible ingreso a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’. Su madre, Caya Varón, confirmó con emoción que él fue preseleccionado para participar en el ‘reality show’.

“Ha sido preseleccionado para entrar a ‘La casa de los famosos’, un paso hermoso porque es por cada uno de ustedes que lo apoyan y están en cada paso de su crecimiento. Ustedes, que me acompañan día a día y reciben con tanto cariño lo que comparto, también hacen parte de este proceso”, expresó Caya en redes sociales.

Sin embargo, la noticia ha causado opiniones divididas entre los seguidores del joven artista. Algunos consideran que no es el mejor espacio para él, debido al ambiente de tensiones, discusiones y situaciones incómodas que suelen caracterizar al programa. “Ese muchacho es mejor cuidarlo de esos espacios, con calma, que él ya es conocido”, opinó un internauta.

Otro añadió: “No creo que sea sano para Martín, él es un joven muy noble y de buen corazón”. Incluso hubo quienes señalaron que esperan que finalmente no haga parte del ‘reality’: “Ojalá no quede, ese es el ambiente más tóxico que puede existir”.

Más allá de las críticas o apoyos, lo cierto es que Martín Elías Junior está construyendo su propio camino, llevando consigo el peso y la bendición de un apellido icónico en la música vallenata. Entre su disciplina de fe, su cercanía con la familia y sus sueños por consolidarse en la música, el joven demuestra que, aunque es heredero de un gran legado, quiere escribir su propia historia.

