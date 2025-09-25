El camino en ‘Masterchef Celebrity’ volvió a demostrar que no basta con el sabor para mantenerse en la competencia. En la última gala de eliminación, uno de los participantes más queridos no logró superar la exigencia del reto y se convirtió en el nuevo eliminado del ‘reality’.

El desafío enfrentó a cinco celebridades en riesgo: Carolina Sabino, ‘Pichingo’, David Sanín, Raúl Ocampo y Nicolás Montero, quienes tuvieron que demostrar creatividad a partir de un recurso muy común en cualquier hogar colombiano, la nevera, y luego crear con lo que tenían a la mano.

Cuál fue la receta de Nicolás Montero

En ese contexto, Nicolás Montero apostó por un popular ‘calentado’, preparación que muchos disfrutan en sus desayunos y en la competencia recibió elogios por su sabor, pero el problema fue la presentación, muy simple.

Mientras sus compañeros arriesgaron con técnicas más elaboradas, el actor no logró impresionar a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, jurados que tomaron la decisión de despedirlo del concurso.

