La vida de la actriz Carolina Sabino transcurre actualmente entre Ecuador y Colombia, un equilibrio que adoptó hace más de una década al priorizar su familia y su hogar.

Desde hace 10 años reside en el país vecino junto a su esposo, Mario Bert, y sus hijos, en un entorno que considera más apacible y estable para ellos laboralmente. No obstante, su carrera en la televisión y el teatro la lleva a viajar con frecuencia a Colombia, donde continúa vinculada a distintos proyectos.

¿Dónde vive Carolina Sabino?

En conversación con Infobae, Sabino señaló que, aunque gran parte de su cotidianidad transcurre en Ecuador, siempre encuentra la manera de volver a Colombia.

“Siempre vuelvo, siempre vuelvo, pero mi hogar está en Ecuador”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de permanecer por temporadas más largas en el país si las circunstancias familiares lo permiten.

Esa dinámica, que combina viajes constantes y organización detallada, le ha permitido mantener cercanía con sus seres queridos sin sacrificar su vida profesional.

Para ella, lo más importante es la calidad del tiempo compartido.

“Él nunca me ha dicho no y yo a él tampoco. Estamos ahí y buscamos el tiempo. Entendemos que siempre es calidad de tiempo para nosotros”, explicó sobre la relación con su esposo. Este enfoque les ha permitido construir un matrimonio sólido, basado en la comprensión y la flexibilidad.

¿Quiénes son los hijos de Carolina Sabino?

Sus hijos también se han adaptado a este estilo de vida. Tomás, el mayor, fruto de su primer matrimonio con el actor Kike Duque, ya es independiente y reside en Ecuador, donde trabaja y desarrolla sus proyectos personales. Benjamín, fruto de su relación con Mario Bert, en cambio, la acompaña en los viajes y comparte con ella tanto las rutinas familiares como los compromisos laborales.

De esta manera, la familia ha encontrado estrategias para mantener el afecto y la unión, pese a la distancia física que a veces imponen las responsabilidades.

En cuanto a la crianza la actriz comentó con humor a Infobae: “Vivo con dos hijos y un marido. Ahí hay los temitas, pero ellos también, los tres saben contener las pataletas femeninas”.

¿Quiénes fueron las exparejas de Carolina Sabino?

La actriz también ha sido sincera al hablar de su vida sentimental. Luego de su matrimonio con Kike Duque, que duró dos años, mantuvo una breve relación con el ingeniero Gabriel Cabrales en 2013.

Sin embargo, fue en 2005 cuando inició una historia estable con Mario Bert, padre de Benjamín, con quien decidió establecerse en Ecuador por temas laborales del chileno. Allí han compartido proyectos y experiencias, consolidando no solo su vida en pareja, sino también su carrera artística.

En este país, Sabino ha participado en producciones como ‘Vamos Mundo Magazine’ y ‘La Voz Ecuador’, lo que le ha permitido mantener presencia en la pantalla, aunque en un escenario distinto al colombiano. Así, entre dos países, la actriz ha logrado encontrar un balance entre su vida personal, su carrera y el bienestar de su familia.

