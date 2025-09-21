La exreina de belleza y actriz Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005, ha despertado el interés de sus seguidores al hablar sobre la posibilidad de regresar a un certamen de belleza, luego de hacerlo hace 19 años.

Domínguez, quien actualmente combina su faceta de actriz, presentadora y creadora de contenido digital, señaló que Miss Universo representa un gran reto y un escenario de responsabilidad para la mujer que porte la banda de Colombia.

¿Valerie Domínguez regresaría a Miss Universo?

En una entrevista con Pulzo, Domínguez explicó que, aunque le atrae la idea de representar a Colombia en Miss Universo, lo haría bajo una condición muy especial: con el apoyo de su esposo Juan David Echeverry y su hijo Thiago.

“Sí me gustaría ir, pero si me voy con Thiago y Juan… que me apoyen y me hagan barra”, afirmó entre risas, dejando claro que su familia es su máxima prioridad.

Valerie Domínguez sobre la nueva Miss Universe Colombia

Más allá de sus sueños personales, Valerie Domínguez también compartió su opinión sobre el perfil que debería tener la próxima Miss Universe Colombia. Para ella, la candidata ideal necesita algo más que belleza física.

“Debe ser una niña que tenga carisma, que sea arrolladora, que Colombia la vea y diga ‘wow’. Que llegue a Miss Universo y diga ‘aquí estoy yo, aquí está Colombia’. Pero sobre todo que sea segura, que se sienta segura de quién es, de lo que va a aportar, de su pasarela y de lo que va a decir, porque esas son las cosas que realmente nos representan en el certamen”, explicó.

Además, destacó que la elección de la reina no depende únicamente de un jurado, sino también del público colombiano: “Colombia, ustedes van a elegir seis candidatas y nosotros elegimos cinco, y de acuerdo con la tabla de posiciones se elegirán las finalistas. La responsabilidad es de todos. Aquí estamos pendientes, pero aquí vamos todos”.

¿A qué edad tuvo Valerie Domínguez su primer hijo?

La vida de la actriz dio un giro significativo en 2021 cuando se convirtió en madre de Thiago a los 40 años, junto a su pareja, el empresario Juan David ‘El Pollo’ Echeverry. Desde entonces, ha mostrado cómo equilibra su rol de madre con su carrera como actriz, presentadora y creadora de contenido.

Su historia inspira a muchas mujeres, demostrando que es posible alcanzar los sueños profesionales y personales al mismo tiempo, sin importar la edad. Hoy, Valerie se siente plena, con su familia como el motor de su vida y sus proyectos.

Hoy, Valerie se muestra plena en su rol como madre, pareja y profesional. Aunque admite que Miss Universo sigue siendo un sueño, dejó claro que su mayor motivación es su familia, y que cualquier reto que enfrente en el futuro lo hará siempre con Thiago y Juan a su lado.

Su mensaje no solo inspira a quienes la siguen desde su etapa de reina, sino también a miles de mujeres que encuentran en ella un ejemplo de fortaleza, autenticidad y equilibrio entre la vida personal y profesional.

